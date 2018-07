Le groupe débute un périple de deux jours qui doit le mener tout d'abord à Salaberry-de-Valleyfield et, ensuite, à Boucherville où aura lieu un rassemblement des participants de toutes les régions.

En tout, les cyclistes gatinois vont parcourir 300 kilomètres.

À lire aussi : Des cyclistes du Tour Charles-Bruneau à deux doigts d'une collision avec un autobus de la STO

L'objectif est de ramasser des fonds pour des enfants atteints du cancer. Les organisateurs du parcours à Gatineau ont fixé cet objectif à 270 000 $. Jusqu'à présent, 40 % des fonds ont été amassés.

« Il n' y a personne qui est à l'abri [d'un cancer] », a rappelé la chanteuse Luce Dufault, co-porte-parole du Tour Charles-Bruneau. « Alors, pourquoi attendre que ça nous touche de plus près quand on peut aider et faire une différence [maintenant]. »

Le cancer, ça touche tout le monde. Luce Dufault, porte-parole

Le Tour cycliste Charles-Bruneau en est à sa 23e édition. Au fil des ans, les organisateurs ont amassé 25 millions de dollars, dont 3,7 millions de dollars, l'an passé uniquement.

Cet argent a servi à améliorer la qualité de vie des enfants malades et, dans certains cas, à leur sauver la vie. Les montants amassés permettent également d'ajouter en régions des infrastructures qui fournissent des soins.

« Si on habite en région, c'est ridicule d'emmener son enfant à Montréal. Maintenant il y a moyen de traiter ces enfants-là près de chez eux. Par exemple, les greffes, on ne fait pas ça uniquement à Montréal », a expliqué Luce Dufaut.