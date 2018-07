Un texte de Michel-Félix Tremblay

En février dernier, après un procès hautement médiatisé, la Cour supérieure condamnait la compagnie d'exploration gazière à payer une somme de 164 000 $ à la petite municipalité gaspésienne. La somme devait être remboursée le 3 avril.

Le 15 mai dernier, Gastem avait demandé à Ristigouche-sud-est un délai supplémentaire de trois semaines pour payer son dû, c'est-à-dire jusqu'au 5 juin. Un mois plus tard, l'entreprise n'a toujours pas déniché les liquidités nécessaires pour respecter le jugement du tribunal.

Joint au téléphone, le président de Gastem, Raymond Savoie, a avoué à Radio-Canada que sa recherche de fonds n'a pas donné les résultats espérés. Monsieur Savoie a précisé qu'il planchait sur trois options, mais qu'il n'était pas en mesure de donner une nouvelle échéance à la municipalité.

Monsieur Savoie, un ancien ministre sous Robert Bourassa, n'a pas voulu en dire davantage et a refusé de nous accorder une entrevue, prétextant que ce n'était pas du domaine public.

L'avocat de Gastem, Daniel M.Kochenburger, accompagne le président de la société d'exploration, Raymond Savoie, à leur entrée au palais de justice de New Carlisle. Photo : Radio-Canada

Est-ce que la faillite est l'une de ces solutions ? Raymond Savoie a tout de même précisé qu'il ne s'agissait pas d'une option en ce moment, mais que ça pourrait le devenir.

Selon le maire de Ristigouche-sud-est, François Boulay, Gastem tente de financer un autre projet de forage, à l'extérieur du pays, et utiliserait une partie de cet argent pour rembourser la municipalité.

Ristigouche-sud-est est patiente

La maire de Ristigouche-sud-est demeure confiant. Il faut dire que la campagne de financement Solidarité Ristigouche a permis de payer une bonne partie des frais d'avocats de la municipalité, qui n'a absorbé que 20 000$.