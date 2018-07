Les travailleurs obtiennent des hausses salariales annuelles qui varient entre 2 et 2,5 %. Au total, l’augmentation de salaire atteint 11 % pour la durée de la convention collective. Un montant forfaitaire est aussi prévu pour les employés lors de la troisième année du contrat.

Les employés ont aussi droit à plus de congés pour cause de maladie et la contribution de leur employeur au fonds de retraite est augmentée.

Ce sont des gains importants survenus après une négociation qui avait mal commencé, selon le président du Conseil central Côte-Nord de la CSN, Guillaume Tremblay.

« L'employeur avait quand même beaucoup de demandes. On avait rencontré notre monde pour voir ce qu'il en était et on était même allé se chercher un mandat de moyens de pression, parce que disons que le fossé était quand même assez grand », a-t-il précisé.

Le dernier contrat de travail des quelque 120 membres du Syndicat des travailleurs et des travailleuses de Sobey's de Baie-Comeau, affilié à la CSN, était échu depuis dimanche.