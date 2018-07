La direction avait annoncé en juin que le musée n’ouvrirait pas cette année, mais trois donateurs, de Winnipeg, Calgary et Windsor, l’ont appuyé peu après, indique Gerald Comeau, l’un des directeurs de l’établissement.

Les administrateurs du musée expliquaient, le mois dernier, qu’ils ne voulaient pas appuyer une nouvelle clause du programme Expérience emploi été du gouvernement du Canada. Les organismes qui font une demande au programme doivent désormais attester qu’ils adhèrent aux valeurs de la Charte canadienne des droits et libertés, dont « l'accès à des avortements sûrs et légaux ».

Le fédéral tente de « dicter » aux organismes sans but lucratif ce qu’ils devraient croire, et les trois donateurs désapprouvent cela, explique Gerald Comeau, ancien député progressiste-conservateur et sénateur à la retraite.

« Leur motivation est plutôt simple. Ils ne croient pas que [la clause] est juste », affirme M. Comeau.

Un donateur s’explique

Bob Dick, l’un des donateurs, dit n’avoir aucun lien avec le musée ou la région, mais il trouvait dérangeantes les raisons pour lesquelles l’établissement n’allait pas rouvrir.

Travaillant dans le domaine du logement abordable pour les femmes à Winnipeg, il désapprouve la nouvelle clause du programme fédéral. Sa décision d’appuyer le musée n’a rien à voir avec ses propres croyances. Il s’agit plutôt pour lui de contrer ce qu’il considère comme étant un abus de pouvoir de la part du gouvernement.

Il était aussi injuste qu’un étudiant n’ait pas d’emploi d’été à cause de cela, ajoute-t-il.

Le Musée de la scierie de Bangor est une attraction touristique de la région de Clare. Photo : Musée de la scierie de Bangor

L’étudiant Christian Comeau, 14 ans, a été embauché pour travailler au musée cet été. Il n’a aucun lien familial avec Gerald Comeau.

Il a toutefois un lien familial avec le musée, explique-t-il, parce qu’il visitait les lieux avec sa grand-mère. Le musée lui rappelle de bons souvenirs d’enfance, souligne-t-il.

Il s’agit de son premier emploi. Il travaillera jusqu’au début de septembre.

L’ouverture du musée réjouit la Municipalité du district de Clare, selon le responsable du tourisme, Larry Peach, car c’est une attraction dans la région.

Le musée a rouvert ses portes la semaine dernière. Les dons reçus lui permettront aussi de rouvrir l’été prochain, estime Gerald Comeau.

D’après un reportage de Danielle d'Entremont