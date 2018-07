Selon la politique actuelle, les voyageurs se rendant en Jamaïque et à Trinité-et-Tobago ne peuvent enregistrer plus de deux valises. Un bagage supplémentaire peut leur être accordé, à condition qu’il s’agisse précisément d’un « sac de golf contenant des clubs de golf ».



Selon Jared Walker, sa mère de 62 ans se serait fait interdire d’apporter un bagage jugé trop grand sur un vol de WestJet en direction de la Jamaïque, où elle se rendait pour assister aux funérailles de sa sœur.



M. Walker a raconté avoir pris connaissance de la politique après avoir acheté un billet d’avion sur le site de WestJet pour sa mère, Nellrene Walker. Il a par la suite contacté le service à la clientèle.



« Ils m’ont fait savoir qu’il n’y avait pas d’exception possible », a-t-il déclaré, précisant qu’il avait offert de payer pour que sa mère puisse apporter une troisième valise.



Cette politique est « absurde », a déploré M. Walker, jugeant qu’elle démontre que WestJest offre un traitement privilégié aux touristes, au détriment des voyageurs qui retournent dans leur pays d’origine, comme sa mère.



La compagnie aérienne a indiqué à La Presse canadienne que cette politique était en place pour la Jamaïque et Trinité-et-Tobago en raison du « nombre excessif de bagages transportés par les voyageurs qui visitent ces destinations ».



WestJet a depuis présenté ses excuses à M. Walker et s’est engagé à revoir sa politique, précisant que les voyageurs voulant transporter plus de bagages pouvaient le faire par l’intermédiaire de WestJet Cargo, son service de livraison.

Jamais notre intention n’a été d’être discriminatoire. Lauren Stewart, porte-parole de WestJet.

Jared Walker juge « ridicule » que la politique s’applique uniquement à deux pays, « qui sont des destinations touristiques connues », et que la seule exception concerne « des clubs de golf ».



L’homme de 30 ans, qui est né aux États-Unis et a immigré au Canada en 1995, a dit s’être enquis des raisons de cette exception auprès de la compagnie aérienne. WestJet lui aurait répondu que la politique était mise en place pour des raisons de « distribution du poids » des bagages.



Le transporteur aérien a annoncé qu’il reverrait sa politique en commentant un tweet de Jared Walker à ce sujet, publié le 4 juillet.