Un texte d’Édith Drouin

Les cinq nouveaux visages qui se joignent au conseil d’administration sont Caroline Ruest de Miralis, Dave Bernier de la boutique Le P’tit futé, Dominique Brisson de la Bergerie du Faubourg, Alexandre Boudreau du Cégep de Rimouski et Guillaume Sirois de Métro Sirois.

Ces nouveaux venus permettent à la Chambre de commerce d’aller chercher une meilleure représentativité des divers secteurs économiques de Rimouski, comme le secteur manufacturier et le commerce de détail, explique l'ex-président de l'organisation, François Dumont.