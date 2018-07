Un texte de Camille Martel

« Le budget participatif c’est une initiative municipale qui permet aux résidents de décider comment dépenser une partie du budget municipal », explique Luc Richard, directeur du secteur de la performance organisationnelle à la Ville de Dieppe.

« C’est une initiative qui vise à encourager les gens à s’intéresser au monde municipal et à l’engagement communautaire », ajoute-t-il.

Cette année, les gagnants se partageront 210 000 $. Quatre projets devaient voir le jour, mais un surplus budgétaire a permis que deux projets additionnels voient le jour.

Les projets sont divisés en quatre catégories : une pour favoriser la vie active, une pour faciliter l'entraide entre les citoyens, une pour promouvoir la culture et une pour l'environnement.

Les projets gagnants de 2018 Parc pour chiens sans laisse : Installation de tables de pique-nique branchées avec toiture solaire à des endroits stratégiques le long du sentier riverain et autres endroits publics.

Boîtes de livres : Aménagement de boîtes de livres au sein de la communauté permettant à quiconque d'avoir accès aux livres dans les endroits publics et développer le goût de la lecture chez les plus jeunes.

Parc d'arbres fruitiers : Un parc fruitier au parc Rotary St-Anselme, où les gens pourront se rendre durant l'été ou l'automne afin de cueillir, gratuitement, des fruits tels que des prunes et des poires.

Station mobile d'eau : Pièce d'équipement mobile permettant de rendre de l'eau potable disponible aux endroits où il n'y en a pas et durant divers rassemblements communautaires, réduisant ainsi le besoin de bouteilles de plastique.

Terrain de jeu à la nouvelle école de Dieppe : Contribution financière permettant de construire et d'aménager des infrastructures de jeux à la nouvelle école de Dieppe pour les élèves de la 3e à la 5e année.

Contrer l'isolement des aînés : Randonnée hebdomadaire gratuite en triporteur offerte aux aînés permettant des balades de plaisance et utilitaires.

« À Dieppe c’est nouveau, mais il y a des municipalités à travers le monde qui font ça depuis des années », indique Luc Richard.

Malgré la nouveauté, la communauté est de plus en plus impliquée dans ces projets, assure-t-il.

Les gagnants du budget participatif 2018 de la Ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

Plus de 2000 personnes ont voté cette année, c'est incroyable! Luc Richard, directeur du secteur de la performance organisationnelle à la Ville de Dieppe

De l'idée à la réalisation d'un projet

Le processus pour soumettre un projet au budget participatif est divisé en quatre étapes.

« Les gens nous soumettent leurs idées pour améliorer la communauté, puis ensuite ils sont invités à développer leurs idées en projets. Après, il y a le vote et finalement la réalisation du projet », énumère Luc Richard.

« On a eu beaucoup de participants cette année, beaucoup plus que la première année, et on a une variété de gens qui participent : des jeunes, des moins jeunes, des familles, des couples, etc. », précise-t-il.

Le budget participatif est un processus qui comprend plusieurs étapes. Photo : Radio-Canada

Offrir des fruits gratuitement à la communauté

Voilà l'idée qui a permis à Nyenda Robichaud d'être sélectionné par le public pour son projet d'arbre fruitier au parc Rotary St-Anselme.

« Ces fruits-là seront accessibles gratuitement à la communauté et c’est là que le projet se démarque, je crois », rapporte-t-elle.

« Mon copain et moi on s’est dit qu’il fallait vraiment suggérer quelque chose. On se passionne pour l’environnement et on s’est demandé ce qui pouvait bénéficier la plus à la communauté », explique Nyenda Robichaud.

Nyenda Robichaud, une des gagnantes du budget participatif 2018 de la ville de Dieppe. Photo : Radio-Canada

On s’est dit que ce serait des poires et des prunes, car on trouve qu’on a assez de pommes! Nyenda Robichaud, une des gagnantes du budget participatif 2018 de la ville de Dieppe

Qui va s'occuper du verger? « Un comité qui sera mis en place prochainement à la ville va s’en charger et on va recruter des gens très bientôt pour ça, si jamais il y a des intéressés », indique la jeune femme de Dieppe.

Le projet recevra un investissement de 45 000 $ de la Ville de Dieppe.

« On a pris le plein budget qui nous était alloué parce qu’on voulait le maximum d’arbres, mais ce qui coûtait cher surtout c’était les clôtures à chevreuil », dit-elle.

En faisant ses recherches, Nyenda Robichaud explique avoir appris que les chevreuils, ou cerfs de Virginie, pouvaient sauter jusqu'à sept pieds de haut, soit plus de deux mètres : « Il nous a fallu une clôture de huit pieds de haut pour le projet, car on ne veut pas donner les fruits aux chevreuils, c’est pour les résidents de Dieppe ».

Le conseil municipal va évaluer la réussite du budget participatif prochainement et décider s'il sera renouvelé pour une troisième année.