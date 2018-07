Andy Bastarache fait de la musique depuis longtemps, mais le concours télévisé La Voix lui a offert une visibilité qui a joué un rôle marquant dans sa carrière. Depuis, il ne cesse de travailler.

Pendant La Voix, Andy Bastarache s’est lié d'amitié avec le directeur musical David Laflèche, conjoint de l’auteure-compositrice-interprète québécoise, Marie-Mai.

Le couple a offert au chanteur acadien d’enregistrer un album en français, à même leur résidence.