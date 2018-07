L'organisme de Sherbrooke veille sur 210 « vieux amis ». Le constat : la canicule augmente la détresse chez les aînés.

Ernest Jarry parle d'une situation extrêmement difficile : « C'est abominable! Ce matin j'ai pris deux fois mon bain à l'eau froide ».

Au fil des jours, la situation se corse.

« Ça ne va plus. Il y en a qui n'ont pas de ventilateur. On essaie d'aller en porter, on a dévalisé les derniers magasins qui en avaient. On a fait un appel à nos bénévoles, mais il nous en manque », explique la coordonnatrice de l'action bénévole P'tits frères, Vicky St-François.

Les gens sont fatigués, ils dorment moins bien, la fatigue s'accumule avec les autres problèmes de santé. Ils n'ont plus vraiment le goût de manger et ils sont tannés d'être à l'intérieur. Vicky St-François, coordonnatrice de l'action bénévole P'tits frères

Des travailleurs sociaux et des propriétaires de résidence ont contacté Les Petits Frères pour recevoir des ventilateurs. Des bénévoles ont donc fait don de leur appareil, afin d'aider certains aînés.

Les citoyens qui ont un ventilateur à offrir sont invités à communiquer avec l'organisme qui fera la livraison. De nouveaux bénévoles seront aussi bienvenus.

« On a une liste d'attente. On a plusieurs personnes qui nous sont référées, qui ont besoin de nous, qui sont seules, mais qu'on ne peut pas aller voir pour le moment. Ils n'ont pas reçu ce beau suivi dans les derniers jours. C'est à la société de prendre soin des uns et des autres » ajoute Mme St-François.