Dimanche matin, en sortant sur son porche pour profiter du soleil, Abby Flackman a vécu une situation à laquelle elle ne s’attendait pas.

« Là, dans le jardin de mes voisins, il y avait un homme en train de faire un barbecue, raconte cette mère de famille, qui habite le quartier de Wolseley depuis 14 ans. Je savais que la maison était vide depuis quelques semaines pour des rénovations. Cet homme m’a dit qu’il n’avait pas mangé depuis longtemps et qu’il avait de la viande. Alors je lui ai dit de faire cuire sa viande, bien sûr. »

Abby Flackman va même plus loin : elle prépare du café, rassemble quelques fruits et sort les offrir au sans-abri.

« Là, j’ai vu deux femmes avec lui. L’une fouillait dans ce qui m’a semblé être un kit de drogue, l’autre essayait des vêtements. L’homme m’a raconté que, depuis quelques nuits, il dormait dans la remise attenante à notre jardin. Ils ont été très respectueux et sont venus me rendre mes couverts avant de quitter les lieux. »

Ce genre de rencontre est devenu de plus en plus courant, selon les habitants de Wolseley.

Une des voisines de Mme Flackman s’est retrouvée nez à nez avec un sans-abri alors qu’elle rentrait chez elle. Elle lui a préparé un sandwich avant de s’apercevoir que l’homme avait fouillé dans son courrier.

Dans le quartier, des vêtements disparaissent lorsqu’on les étend au soleil ou on retrouve parfois des seringues dans les jardins.

Abby Flackman, qui habite Wolseley depuis 14 ans, montre la remise de son voisin qui a été démontée après qu'un sans-abri a reconnu s'y réfugier depuis quelques jours. Photo : Radio-Canada

Toutes ces histoires trahissent le même sentiment d’impuissance chez les habitants du quartier. « Depuis deux ans, je trouve que la situation a empiré, dit Abby Flackman. C’est frustrant parce que je n’ai ni les ressources ni les compétences pour aider ces gens-là. Mais j’ai aussi des enfants, et je veux les protéger de la drogue et des comportements qui y sont associés. »

Janaya Salmond, qui a emménagé dans le quartier il y a tout juste un an, est elle aussi partagée. « Depuis deux mois, dit-elle, je vois de plus en plus de gens, et les mêmes groupes de gens. C’est le problème associé à l’embourgeoisement des quartiers et je ne sais pas quelle solution pourrait être prise pour offrir un environnement sûr pour ces sans-abri comme pour les résidents. »

Un sentiment d'insécurité

À quelques mètres de là, Brenda Wolfe, qui a un magasin rue Sherbrooke depuis sept ans, est occupée à couper l’électricité des prises extérieures donnant sur son stationnement.

« Ils branchent leurs appareils ici, mais quand on regarde tout ce bazar, on comprend que cela pose un risque important d’incendie. Pour eux comme pour nous. Si le feu partait d’ici et gagnait toutes ces maisons, ce serait terrible. Beaucoup de gens pourraient mourir », dit la commerçante.

Elle constate une accélération de la situation depuis quelque temps. « Il y a beaucoup de squatteurs, des seringues par terre, cela crée un sentiment d’insécurité qui n’est pas bon pour le commerce. Je voudrais vraiment que la Ville fasse quelque chose. »

50 % de logements en moins?

De son côté, Stefan Hodges, coordinateur du logement à la West Broadway Community Organisation, estime qu’il n’y a pas forcément plus de sans-abri que les années précédentes. « Ils sont plus visibles durant l’été parce qu’ils sont dehors », explique-t-il.

Pour lui, le démantèlement du campement de tentes installé sur le terrain de l’église All Saints, en juin, a tout simplement déplacé les personnes sans domicile fixe un peu plus loin. « Les gens se sont dispersés, mais ils restent à proximité des services sociaux qui leur sont proposés, ici dans le quartier. »

Il ajoute qu'une solution acceptable pour tout le monde passe par une offre de logement adaptée.

Toutefois, prévient-il, cela ne semble pas être la direction prise ces dernières années, puisque les quartiers de West Broadway et de Wolseley ont perdu plus de 50 % de leurs maisons de chambres depuis 1995.

Avec des informations de Thibault Jourdan