L’extraction perlière est maintenant possible chez Cristal du lac. Cette activité minéralogique est unique au Québec.

« Les perles font partie des minéraux organiques et c’est méconnu du public. Nous, on veut apporter une interprétation, une culture à la minéralogie, donc on a décidé d’ajouter ce nouveau volet-là à l’entreprise », explique le président Rémi Belley.

L'entreprise familiale de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix a investi 10 000 $ afin d’ajouter ce volet à son offre touristique. Pour pouvoir offrir cette activité, Cristal du lac doit importer les huîtres d’Asie.

L'entreprise Cristal du Lac de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix propose aux visiteurs de choisir leur propre huître qui contient une perle. Photo : Radio-Canada/Rémi Tremblay

Les visiteurs pourront donc sélectionner une huître de culture Akoya et un écailler sur place effectuera ensuite l’extraction de la perle. Celle-ci, dont la teinte diffère selon l’huître, pourra ensuite être insérée dans un bijou.

« On possède l’espace, la compétence, la connaissance alors on s’est dit : "Pourquoi pas?" On en fait profiter les visiteurs. »

Une quinzaine de personnes travaillent pour Cristal du lac.