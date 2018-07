Un texte de Sylvie Aubut, avec la collaboration de Brigitte Dubé

Des témoignages des personnes concernées ainsi que le point de vue des instances impliquées, dont le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Gaspésie, ont été recueillis pour faire ce rapport.

Dans le document, la protection du citoyen fait état d’attitude et de propos déplacés du personnel, de distribution non sécuritaire de médicaments, de lacunes dans les soins d'hygiène, et de gestes à caractère sexuel envers une résidente de 60 ans.

Ces lacunes perdureraient depuis plusieurs années. Elles ont fait l’objet de recommandations et de tentatives de redressement de la part du CISSS. Pendant les périodes où le CISSS exerçait un suivi plus serré, les conditions s’amélioraient, mais tendaient à se dégrader de nouveau, peut-on lire dans le rapport.

Une mise à jour de l’implantation de recommandations adressées par le CISSS à la Villa Maria datée du 8 mars 2018 a été transmise à la protectrice du citoyen au cours de la démarche d’intervention.

Le CISSS de la Gaspésie a informé la Villa Maria qu'il ne renouvellera pas l'entente à son échéance, le 31 décembre 2019.

Cette entente, conclue en mai 2011, visait à offrir un milieu de vie et des services d’hébergement, de soutien et d’assistance à 10 personnes en perte d’autonomie et à 14 personnes ayant un profit caractérisé par des déficits cognitifs .

Une personne âgée Photo : iStock

La Villa Maria s’engageait notamment à mettre du personnel compétent à la disposition de l’établissement, à s’assurer que les employés respectent un code d’éthique et à fournir une nourriture équilibrée aux résidents.

L’entente avait été renouvelée en janvier 2014 pour cinq ans.

Le protecteur du citoyen recommande au CISSS de maintenir une surveillance étroite et une présence quotidienne dans la Ressource, d'ici la fin du contrat.

Personne n'était disponible pour commenter.