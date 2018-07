Les corps de police de quatre pays européens ont simultanément saisi mercredi à l'aube quelque 25 000 objets archéologiques grecs et romains d'une valeur de plus de 40 millions d'euros (plus de 60 millions de dollars), dans le cadre d'une opération menée contre des trafiquants de biens culturels qui sévissaient en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Allemagne, a annoncé Europol.