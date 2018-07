Un texte de Patrick Henri

Depuis l’été 2013, le nom Edmonton est synonyme de domicile pour les membres de l’équipe nationale de basketball féminin.

Grâce à un partenariat entre Basketball Canada et la ville d’Edmonton, les meilleures joueuses du pays ont élu domicile au centre Saville et se retrouvent à cet endroit, trois ou quatre fois par année.

Avant, nous devions nous promener de ville en ville selon la disponibilité des installations. Maintenant, on est chez nous à Edmonton, ce qui facilite énormément notre travail. Denise Dignard, directrice haute performance, Basketball Canada

Se retrouver dans un environnement familier réduit le niveau de stress , mentionne Denise Dignard, directrice de la haute performance pour les équipes féminines du Canada. Revenir au même endroit nous permet aussi d’embaucher plus de personnel afin de répondre aux besoins de nos joueuses.

Les membres de l’équipe nationale jouent chez les professionnelles aux quatre coins du globe. Quand elles se retrouvent à Edmonton, elles ne perdent pas de temps à s’installer, elles peuvent s’entraîner dès qu’elles arrivent.

Encore du travail à faire

L’idée derrière le partenariat entre Basketball Canada et la ville d’Edmonton était non seulement de pouvoir donner un domicile à l’équipe féminine, mais aussi de pouvoir donner aux Edmontoniens une équipe dont ils seraient fiers.

Il y a encore du travail de promotion à faire comme pour tout sport amateur et tout sport féminin , mentionne la représentante de basketball Canada, mais on sent, après six ans, que le noyau d’amateurs de basketball grossit chaque année.

Selon Paul Sir, directeur de Basketball Alberta, le nombre de joueurs de basketball ne cesse de croître à Edmonton et en Alberta, depuis l’arrivée de l’équipe nationale.

La croissance du nombre de joueuses à Edmonton est beaucoup plus élevée que la moyenne nationale depuis quelques années. Paul Sir, directeur, Basketball Alberta

Celui qui anime aussi une émission hebdomadaire à la radio dit qu’il rencontre de plus en plus d’amateurs de sport qui lui parlent de basketball et qui savent de quoi ils parlent quand ils abordent le sujet. Un autre signe que le sport qui le passionne gagne de plus en plus d’amateurs en Alberta, selon lui.

La semaine du basketball

La ville d’Edmonton a proclamé que du 4 au 7 juillet, c’était la semaine du basketball dans la capitale.

Les amateurs de ce sport seront servis alors que mercredi, vendredi et samedi, l’équipe nationale féminine du Canada affrontera la Turquie dans le cadre de la Classique internationale des Grads d’Edmonton.

C’est la troisième fois qu’est présentée cette classique qui rend hommage aux Grads d’Edmonton, une équipe féminine de basketball qui a remporté 96,2 % de tous ses matchs entre 1922 et 1940.

Le Canada occupe le cinquième rang mondial, la Turquie se retrouve au septième échelon.

Après le volleyball et le curling, voici le basketball

Le volleyball de plage, le curling double mixte et le basketball 3 contre 3 sont maintenant des disciplines olympiques Photo : Getty Images

Une discipline qui devient de plus en plus populaire est le basketball à trois contre trois. Cette discipline est au basketball, ce que sont le volleyball de plage et le curling double mixte à leur sport.

Avant, on se servait du trois contre trois pour se perfectionner dans certains aspects du jeu , mentionne Denise Dignard, elle-même ancienne membre de l’équipe nationale. Aujourd’hui, c’est un sport qui gagne en popularité et qui sera présenté lors des Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Les matchs de basketball à trois contre trois se terminent après 10 minutes, ou si une des deux équipes marque 21 points.

Les demi-finales de l’événement 3X3, Conquête du Canada sont présentées vendredi et samedi.

Cet événement mettra aux prises les meilleures équipes masculines du pays.

Selon Steve Sir, membre de l’équipe qui représente l’Alberta, les spectateurs qui regarderont cette discipline pour la première fois pourraient être surpris de voir la vitesse de jeu.

La Classique des Grads d’Edmonton et les demi-finales de l’événement 3X3, Conquête du Canada sont présentés au Centre Saville.