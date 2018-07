Un texte de Louis Gagné

« Le principal objectif, c’est la sécurité. Si on prend une chance puis il arrive un accident quelque part, c’est nous qui serons montrés du doigt parce qu’on aura fait le choix d’une piste et juste pour ça, on va investir l’argent pour éviter les problèmes de sécurité », a déclaré M. Labeaume, mercredi après-midi, lors d’un point de presse.

Le maire et son équipe ont présenté les sept scénarios qui ont été étudiés pour améliorer la cohabitation entre les cyclistes, les piétons et les automobilistes dans le secteur de la rue Dalhousie et de la place des Canotiers.

Après avoir analysé différents tracés au sol, l’administration municipale est arrivée à la conclusion que l’option de la passerelle était la seule qui permettait de garantir la sécurité des piétons et des cyclistes tout en laissant au Port de Québec l’espace nécessaire pour la poursuite de ses manœuvres sur les quais des croisières.

400 000 croisiéristes

Le maire a rappelé que l’administration portuaire s’attendait à ce que le nombre de croisiéristes double au cours des prochaines années pour atteindre 400 000 visiteurs en 2025.

C’est responsable d’investir 3,8 millions de la Ville pour s’assurer tout d’abord de la sécurité et deuxièmement d’avoir une infrastructure qui au point de vue touristique va être très attrayante, j’en suis convaincu. Régis Labeaume, maire de Québec

Le souci de respecter le Code international de gestion de la sécurité maritime, qui vise notamment à assurer le contrôle des passagers internationaux qui embarquent et débarquent des navires de croisières, a également joué un rôle dans la décision de construire une passerelle cyclable.

La Ville de Québec souhaite déplacer la piste cyclable située le long de la rue Dalhousie vers les quais 21 et 22. Photo : Radio-Canada

L’aménagement de la structure devrait coûter un peu plus de 5,9 millions de dollars. En plus des 3,8 millions que la Ville prévoit dépenser, le Port de Québec s’est engagé à la hauteur de 1 million. Un partenaire externe que la municipalité n’a pas voulu identifier pour le moment serait prêt à injecter 1,1 million.

Le maire Labeaume a indiqué qu’on était loin « des évaluations un peu frivoles de 10 à 12 millions » évoquées par son ancien bras droit, Jonatan Julien, et le conseiller Jean Rousseau.

Julien contredit

M. Julien a récemment critiqué le projet de construire une passerelle cycliste. L’ancien vice-président du comité exécutif s’était dit surpris par l’annonce du maire, y voyant une improvisation.

« Trois semaines avant cette annonce, j’étais alors responsable des finances et des infrastructures de la Ville de Québec, et je n’ai jamais entendu parler de ce projet-là », avait lancé l’ex-conseiller d’Équipe Labeaume, devenu indépendant.

La vice-présidente du comité exécutif Marie-Josée Savard a contredit la version de Jonatan Julien. Elle affirme lui avoir dit, le 26 février, que toutes les options avaient été regardées et que celle de la passerelle avait été retenue.

« Oui, il n’avait pas de plan, oui, il n’y avait peut-être pas encore de montage financier parce qu’on venait de regarder toutes les options, mais quelque chose qui est sûr, c’est impossible que M. Julien n’ait jamais entendu parler de cette option », a déclaré Mme Savard.