Harold Backer a reçu sa peine dans une cour provinciale après avoir plaidé coupable à un chef de fraude dépassant 5000 $.

Ancien rameur olympique, M. Backer faisait face à deux accusations de fraude dépassant 5000 $ et avait plaidé non coupable dans les deux cas.

En plus de 13 mois de prison, il devra purger une peine de trois ans de liberté surveillée et rembourser 162 000 $ à cinq victimes.

M. Backer a disparu le 3 novembre 2015 après avoir dit à sa famille qu’il sortait faire un tour à vélo.

Il s’est rendu à la police en avril 2017, mais l’endroit ou les endroits où il se trouvait pendant sa disparition n’ont pas été rendus publics.

Ce n'est qu'après sa disparition que des enquêteurs de crimes financiers ont commencé à se pencher sur le cas de M. Backer et de l’entreprise My Financial Backer Corp. Plusieurs de ses clients avaient reçu des lettres indiquant qu’il avait perdu tous leurs investissements.

L’homme de 55 ans était membre de l’équipe de rameurs canadiens aux Jeux olympiques de 1984, de 1988 et de 1992.

Sa disparition avait conduit à d’importantes recherches sur l’île de Vancouver et dans l’État de Washington, où des images de vidéosurveillance montrant un cycliste lui ressemblant avaient été retrouvées.