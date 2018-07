La personne aurait appelé les services ambulanciers en disant qu'elle ressentait des malaises liés à la chaleur. Son décès a ensuite été constaté à son domicile par les ambulanciers, affirme la Dre Marie-Josée Godi, la directrice de la santé publique et responsabilité populationnelle, au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

La Dre Godi précise que le décès serait survenu dans les dernières 24 heures, mais ne précise pas où la personne habitait ni son âge.

La personne a présenté des symptômes se plaignant de chaleur et le décès a été constaté par la suite, c’est pour cela que nous, on fait le lien [avec la chaleur extrême] , indique la Dre Marie-Josée Godi.

Les autorités de la santé tentent de déterminer la cause exacte de son décès.

Il faut voir si la personne avait des facteurs qui la rendaient vulnérable : est-ce qu’elle avait des problèmes cardiaques, quel était son âge, est-ce que c’était une personne qui était capable de prendre des décisions, donc si elle avait l’impression d’avoir soif et qu’elle était déshydratée, est-ce qu’elle était capable d’agir? Tous ces éléments sont examinés , explique la directrice de la santé publique au CIUSSS MCQ.