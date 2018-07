Un texte de Gavin Boutroy

« Les chutes représentent l’une des principales causes de blessures évitables. Et ces blessures sont, dans bien des cas, assez graves », indique le directeur des Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS), Greg Webster.

Selon le rapport de l'ICIS, en 2016-2017, il y a eu 152 500 hospitalisations dues aux chutes accidentelles. Il y en avait eu 146 600 au cours de l'année précédente.

« Ces chiffres ne sont pas surprenants, mais ils ne sont pas non plus acceptables », affirme Pamela Fuselli, vice-présidente de Parachute, un organisme pancanadien voué à la prévention des blessures.

Selon Mme Fuselli, la plus forte hausse des chutes concerne les personnes âgées de 85 ans et plus.

Les chutes en chiffres Chaque jour, les chutes ont entraîné près de 1800 visites aux urgences en 2026-2017.

Il y a eu 653 808 visites aux urgence en raison de chutes, sur un total de 2 millions de visites liées à des blessures.

Les chutes à la maison sont à l’origine de 114 383 visites à l’urgence. C'est là que se produisent le plus grand nombre de chutes accidentelles.

Après une chute à domicile, 67 121 femmes se sont rendues à l’hôpital, contre 47 262 hommes.

Les chutes de plain-pied résultant de glissades, de faux pas ou de trébuchement sont celles qui causent le plus d’accidents, soit 170 000 visites.

« Il y a une forte hausse de chutes et d'hospitalisations liées aux chutes, alors que les baby-boomers et la population vieillissent », ajoute Pamela Fuselli.

La spécialiste en prévention de blessures explique que les causes de chutes peuvent être nombreuses dans la population vieillissante. Cela peut être des facteurs environnementaux comme des tapis, des escaliers trop étroits et des baignoires glissantes. Ou encore des médicaments qui viennent nuire à l’équilibre et à la vision, note-t-elle.

Ce cocktail de facteurs ne facilite pas la prévention des chutes, note Pamela Fuselli, qui recommande d’examiner de près les cas individuels pour déterminer si une personne est à risque de faire une chute grave.

Par exemple, il peut être utile de retirer les tapis, d'installer des barres pour l’équilibre dans les salles de bain et de s'assurer que la surface de la baignoire est antidérapante.

« Je pense que l’on sous-estime l’impact que peut avoir une chute pour une personne plus âgée », dit-elle.

Les blessures les plus communes en 2016-2017 fractures de la hanche : 32 000 séjours à l’hôpital

fractures de la jambe : 16 135 séjours à l’hôpital

traumatismes crâniens : 13 997 séjours à l’hôpital Une hospitalisation est définie comme l’admission d’un patient à l’hôpital et le fait qu’il y passe au moins une nuit.

Si la hausse du nombre de personnes âgées est en lien avec l'augmentation du nombre de chutes au pays, les enfants de moins de 12 ans sont aussi plus susceptibles de faire des chutes, rappelle Pamela Fuselli.

Ces blessures touchent tous les groupes d’âge. Greg Webster, directeur des Services d’information sur les soins ambulatoires et de courte durée à l’ICIS

Les chutes coûtent plus de 2 milliards de dollars par année aux Canadiens, sans compter les dépenses relatives à la rémunération des médecins et le Québec.

