« Je fais juste de la musique pop avec des influences orientales, du reggae et de l’électro, a-t-elle résumé, lors d’un entretien téléphonique le mois dernier. Ambassadrice? Non. »

Si elle réfute cette appellation, il faut admettre que l’artiste de 26 ans est en train de se bâtir une solide réputation internationale, comme sa popularité en fait foi. Elle se produira deux fois à guichets fermés au MTelus, durant le Festival international de jazz de Montréal, les 5 et 6 juillet. Puis à Sherbrooke et à Québec.

Jain a su se bâtir un public de fidèles au Québec en y étant bien présente. Son passage chez nous sera son quatrième tour de piste sur notre continent depuis la parution de son premier album, en 2015, le premier depuis son éclatant passage au festival Osheaga l’an dernier.

La chanteuse Jain a fait danser le public d'Osheaga l'an passé. Photo : Osheaga/Pat Beaudry

L’une des forces de Jain est de concocter des musiques à forte teneur mélodique, parfois festives, tout en parlant de choses plus tristes. Au premier degré, les paroles d’Alright parlent d’une rupture amicale.

« J’adore prendre quelque chose de négatif et le transformer en quelque chose de positif. Le rendre optimiste. Quand j’écris, ça me console beaucoup. Mais dans ce cas-ci, non, la chanson n’est pas autobiographique. »

Depuis que le clip d’Alright a vu le jour – malheureusement, après notre entrevue –, on y comprend un autre niveau. Dans la vidéo, on voit cinq jeunes femmes avec Jain, la plupart occupant des emplois traditionnels (serveuse, secrétaire, employée dans un magasin d’alimentation).

Puis, les images nous montrent ces femmes conduire des motos et des autos avec le talent des meilleurs cascadeurs, faire du parkour (acrobatie urbaine), de la planche et de l’art urbain, prendre des coups et faire des chutes, mais se relever chaque fois. Très réussi.

Nouvelle allure

On remarque un changement majeur dans le clip, soit dans le look vestimentaire de l’artiste : un ensemble bleu à l’apparence vaguement militaire a pris la place de la petite robe noire de jeune fille que l’on voyait dans les clips et sur scène lors de la précédente tournée.

« Je n’allais pas passer toute ma vie dans une robe à col Claudine. J’aime l'idée d’avoir un uniforme différent pour un nouvel album. Il y a une image forte qui lie le costume à la musique. Et comme le prochain disque sera plus engagé, je voulais un uniforme plus strict, plus militaire, mais quand même avec des couleurs vivantes. »

Doit-on comprendre que le premier extrait n’est pas représentatif de l’album (Souldier) à paraître en août (24)? « On a choisi la chanson qui faisait le meilleur pont entre les deux disques, mais il y a des chansons très différentes sur le nouvel album : du hip-hop, du reggae. »

Le respect musical

Née à Toulouse, mais ayant grandi en partie aux Émirats arabes et en Afrique en raison du travail de son père, Jain fait partie de ces artistes d’une nouvelle génération pour qui la cause féminine est essentielle. Et le respect qui va de pair avec cette dernière.

Invitée à commenter à quel point le milieu musical a été, en grande partie, épargné de la vague de scandales à la Harvey Weinstein et du mouvement #Moi Aussi, la Française propose une explication.

« Je ne vais parler que pour moi, mais ça ne m’est jamais arrivé, même si j’ai une équipe avec beaucoup d’hommes autour de moi. Parfois, on met plus de temps à se faire respecter [dans l’industrie de la musique], mais je n’ai rien vu d’équivalent à ce que l’on a vu dans le milieu du cinéma. »

« Les femmes en musique, celles que je connais du moins, sont presque toutes des auteures-compositrices. Nous n’avons pas le lien de dépendance des actrices qui veulent plaire aux producteurs. Nous, ce sont plutôt les producteurs qui viennent à nous quand nous avons de bonnes chansons à proposer. »

L’anglais et la pub

Comme tant d’artistes en France ces dernières années, Jain a choisi de s’exprimer en anglais dans ces chansons. Une décision qu’elle assume pleinement.

Cela m’a permis de voyager, de faire deux tournées aux États-Unis et en Europe. Je ne regrette pas ce choix. Mon anglais est simple et il s’adresse à tout le monde. Je m’en rends compte quand je vois des commentaires provenant du Mexique, de l’Italie ou du Canada. Il n’est pas exclu que j’écrive un jour en français, mais je ne veux pas mélanger les deux. Jain

Il fut un temps pas si lointain où vendre des chansons à des fins publicitaires était perçu comme un sacrilège dans l’industrie de la musique. Plus maintenant. Les chansons et musiques de Come et de Makeba ont servi à des ritournelles télévisées, à des campagnes de publicité et à un jeu vidéo de la NBA, tant en Europe qu’aux États-Unis.

« L’industrie musicale a changé. Les jeunes artistes n’ont pas les moyens, les compagnies investissent moins dans les clips et les ventes de disques rapportent beaucoup moins. Les publicités ont aidé mes chansons à se faire connaître quand les radios ne les jouaient pas. Quand j’écoute les playlists sur Spotify et Deezer, je découvre des choses que je n’aurais pas entendues autrement. »

Et à quoi doit-on s’attendre pour ce passage au Québec? « On va interpréter sept nouvelles chansons, soit presque la totalité de l’album. Je vais encore être seule sur scène, mais avec de nouvelles machines. Et avec un lien Wi-Fi sur l’avant-bras qui va me permettre de me détacher de mon poste, je vais pouvoir me balader partout sur la scène. C’est la liberté! »

Jain au Québec

Montréal – 5 et 6 juillet (MTelus, Festival international de jazz de Montréal)

Sherbrooke – 7 juillet (Théâtre Granada)

Québec – 8 juillet (scène Hydro-Québec, Festival d’été)