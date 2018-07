La nouvelle désignation est une manière de reconnaître l’évolution de l’établissement au cours des dernières années, selon Frédéric Boulanger, le chef régional du Collège Boréal à Windsor.

Même si un campus du collège a été fermé il y a environ un an et que des programmes ont été suspendus, M. Boulanger estime que la nouvelle appellation permet de confirmer le caractère permanent du campus de Windsor. Il espère aussi que la nouvelle désignation permettra d’aider à attirer des étudiants étrangers.

Nos programmes vont bien et on a énormément de demandes et tout se passe comme on l’entendait. Frédéric Boulanger, le chef régional du Collège Boréal à Windsor

Il explique qu’à ses débuts, le campus accueillait une dizaine d’étudiants et offrait un programme. Quatre ans plus tard, l’institution offre cinq programmes et accueillera 85 étudiants en septembre 2018.

Une réponse à la demande

Selon M. Boulanger, si le campus réussit à grandir, c’est parce que la demande pour le genre de programmes qu’il offre est bien présente dans la région de Windsor.