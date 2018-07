Les animaux de compagnie sont aussi susceptibles de souffrir de coups de chaleur. Dans un tel cas, les chiens comme les chats vont haleter, dit le vétérinaire Michel Pepin.

Le halètement est leur moyen de lutter contre la chaleur, puisqu'ils n'ont pas de glandes sudoripares sous la peau comme les humains.

« Leur air climatisé, c’est vraiment en haletant. Alors quand ils commencent à avoir la langue qui sort et les muqueuses plus foncées, on pense qu’ils commencent à avoir des problèmes » a mentionné Michel Pépin en entrevue à ICI RDI.

De l'eau, de l'eau, de l'eau

Dans tous les cas de figure, le propriétaire d'un petit animal doit s'assurer qu'il a suffisamment d'eau à sa portée. Michel Pépin suggère de mettre une serviette mouillée sur l'abdomen de son chien ou des glaçons dans l'eau à boire. Le vétérinaire confie qu'il utilise même des blocs réfrigérants enveloppés sur lesquels son chat aime se coller.

Il prévient qu'il ne faut pas rafraîchir un animal en le plongeant brusquement dans l'eau froide. Il est aussi inutile de raser son chien ou son chat. Le poil peut, au contraire, protéger les animaux du soleil.

Les animaux très jeunes, chiots et chatons, ou très âgés sont plus vulnérables, selon le vétérinaire. Même chose pour les animaux qui ont un museau écrasé, comme les bouledogues et les pékinois.

Les chats s'adaptent mieux à la chaleur. Ils mangent moins, boivent plus et recherchent les surfaces rafraîchissantes. Ils peuvent vomir sans que cela porte à conséquence, affirme Michel Pépin.

Le vétérinaire rappelle qu'il ne faut jamais laisser un animal dans un véhicule par grande chaleur ni dans une pièce fermée, qui peut rapidement être surchauffée. Un animal inconscient ou comateux doit être amené à la clinique vétérinaire pour être réhydraté.

Enfin, les oiseaux sont aussi vulnérables en temps de canicule, le vétérinaire suggère de placer leur cage à l'abri du soleil.

En fait, par ces températures dit-il, seuls les poissons rouges et les lézards se portent bien!