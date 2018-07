Une campagne de recrutement est en cours. Des affiches sont installés à différents endroits, comme à la halte routière le Madrid, situé près de l’autoroute 20.

La clinique compte actuellement quatre médecins, ce qui fait un ratio d'un médecin pour 2500 patients, alors que la moyenne québécoise est d'un médecin pour 1000 patients, affirme le directeur du GMF, Dr Richard Proulx.

Clinique où se trouve le GMF de Saint-Léonard-d'Aston Photo : Radio-Canada

Depuis l'automne dernier, le GMF a réussi à recruter un médecin, mais c’est insuffisant, selon le Dr Proulx. En 40 ans de carrière, il trouve déplorable que le gouvernement n’arrive pas à attirer plus de médecins en zone éloignée.

L’été dernier, la Fondation médicale Jean-Pierre Despins avait aussi mené une campagne de recrutement pour le GMF de Saint-Léonard-d'Aston qui n’a pas permis de combler tous les besoins.

À l'entrée de la ville, sur le panneau lumineux, on peut lire depuis plusieurs mois que des médecins sont recherchés Photo : Radio-Canada

Le député caquiste de Bécancour, Donald Martel, croit qu’il faudrait renégocier avec les médecins pour s’assurer de bien desservir les régions. Il pense qu'il faut attirer les médecins en misant sur la qualité de vie.

Médecins de famille recherchés au CIUSSS MCQ

En Mauricie et au Centre-du-Québec, il reste six postes de médecins de famille à combler sur les 43 que compte le territoire couvert par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ).

Avec les informations de Gabrielle Proulx