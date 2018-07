Flany Ba, JEUNES LEADERS D’ICI

Comment décririez-vous le monde des affaires du pays?

Prenons l’exemple d’une publicité de 45 secondes célébrant la culture et les artistes qui a été produite en vue des célébrations du 375e de la ville de Montréal. La vidéo a été particulièrement mal reçu par les Montréalais à cause de son manque flagrant de diversité. Faut-il rappeler que, sur les quelque deux millions de résidents que compte la région de Montréal, près du tiers appartient à une minorité visible?

À regarder : un segment du Téléjournal 18 h en novembre 2016 concernant la vidéo critiquée du 375e anniversaire de Montréal

Donc, quand on se promène tous les jours dans une rue de la ville et qu’ensuite on voit une vidéo homogène blanche, c'est pas étonnant qu’on se pose des questions.

Une erreur du milieu des affaires?

On peut facilement imaginer que créer une publicité de 45 secondes demande une équipe d’experts. Et parmi toutes ces personnes, il est difficile de croire qu’ il n’y en a pas une seule qui a identifié le problème potentiel qui se dessinait dans la publicité en question.

Pour moi, ça prouve seulement que le problème est plus grave que ce à quoi on pense. Non seulement il n'y a pas assez de diversité au sein de l’équipe de création, mais il doit sûrement avoir quelques soucis de communication dans la culture même de l’organisation. Et j’insiste, ce n'est pas un problème unique à cette organisation.

En général plus on monte dans la hiérarchie organisationnelle, moins il y a de diversité culturelle. Que ce soit dans le secteur public, comme on vient de le voir, ou dans le secteur privé, ces organisations exercent leurs activités dans un monde homogène.

Une question d’équilibre

Environ 20% de la population canadienne fait partie des minorités visibles. Dans une entreprise représentative, normalement les proportions devraient être les mêmes à tous les niveaux.

Économiquement parlant, ça n’a pas de sens pour une compagnie de se développer sans posséder une politique d’inclusion, car les minorités représentent un marché considérable. C’est la raison pour laquelle la marque de produit cosmétique Fenty Beauty a été aussi populaire. En un seul mois d’existence, Fenty Beauty a été estimée à 72 millions de dollars. La marque offre 40 teintes de fond de teint allant du blanc neige jusqu’au noir ébène et a été nommée l’une des 25 inventions de l'année par le magazine Time. C’est quand même fou qu’en 2018, un fond de teint soit considéré comme une invention!

Souvent, les compagnies disent qu'elles sont inclusives, mais ne font pas le travail nécessaire pour l’être par paresse et manque d'authenticité à mon avis.

Lorsqu’on prend le temps d’étudier et de comprendre son marché et qu’on met en place des stratégies appropriées, la diversité, ça paye. Non seulement la diversité rapporte gros en matière d’argent, mais ça rapporte infiniment plus sur d’autres aspects.

La diversité est un enjeu d’actualité tellement important que le projet de loi C-25 vient au fédéral a obtenu la sanction royale au mois de mai dernier. Cette loi exige de la part des entreprises cotées en bourse de régime fédéral qu'elles transmettent de l'information à leurs actionnaires sur la diversité de la composition de leur haute direction et de leur conseil d'administration.

Agir dès aujourd’hui

C’est maintenant qu’il faut mettre en place les méthodes nécessaires pour promouvoir la diversité dans les milieux professionnels.

Si vous n’avez pas les ressources ou l’autorité pour mettre en place un programme complet de promotion de la diversité, vous pouvez quand même prendre part au mouvement en offrants des ateliers sur les perceptions inconscientes ou, en mettant en place un système de mentorat qui poussera les différentes cultures à interagir dans un cadre professionnel et incitera l’avancement des minorités. Pour ce qui est de la haute direction, vous pouvez renouveler votre conseil d’administration et vos consultants.



Et si vous n’avez vraiment pas les moyens pour effectuer tout ça, les activités ludiques visant à faire découvrir une autre culture représentent un bon point de départ.

La diversité, ça rapporte! Il est temps qu’on sorte de notre petite zone de confort et qu’on explore le monde merveilleux qui nous entoure. Pourquoi est-ce si difficile de le faire? Par paresse? Par peur? Dites-moi, vous, que faites-vous pour soutenir la diversité dans votre entreprise? Selon vous, qui sont les champions de la diversité au Canada?