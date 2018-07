Les campagnes de dons durant les semaines menant à l’Action de grâce et à Noël sont des moments de l’année où les Canadiens donnent en grand nombre aux banques alimentaires.

L'utilisation des banques alimentaires au Canada en 2016. Photo : Banques alimentaires Canada

En période estivale, les besoins des personnes moins fortunées ne sont pas moindres, mais les dons se font plus rares, selon June Muir, la présidente des banques alimentaires de Windsor-Essex.

Les gens pensent moins à donner parce qu’on en parle moins durant les mois d’été que durant les fêtes. June Muir, la présidente des banques alimentaires de Windsor-Essex

Selon des données partagées par Mme Muir, en 2017-2018, 43 369 résidents de la région auraient fait appel à la banque alimentaire du Centre d’aide au chômage, ce qui représente une augmentation par rapport à l’année précédente.

Parmi les raisons qui peuvent expliquer le nombre croissant d’utilisateurs, Mme Muir énumère le nombre croissant de nouveaux arrivants dont les ressources sont moindres, le coût élevé des loyers par rapport au salaire minimum, ainsi que le nombre croissant d’aînés dont la pension ne suffit pas à couvrir les dépenses.

Les dons de nourriture diminuent durant l'été. Photo : iStock/Milkos

Elle déplore le fait que 32 % des jeunes de la région de Windsor Ouest vivent dans la pauvreté, une conclusion du plus récent rapport de Campagne 2000. Mon but est de nourrir ces enfants et pouvoir rejoindre des gens qui sont en mesure de donner et d’aider , explique Mme Muir.

Les banques alimentaires de Windsor-Essex bénéficient du surplus des récoltes de certaines fermes environnantes, mais d'autres denrées non périssables se font plus rares.

Une situation qui n’est pas unique

À la banque alimentaire Saint-Thomas Elgin, près de la ville de London, la situation est similaire. La directrice générale de l’organisme, Karen McDade, affirme qu’en juin la banque alimentaire s’est retrouvée sans une seule boîte de Kraft Dinner, sans beurre d’arachide ou soupe en conserve.

Certains de mes bénévoles sont ici depuis 15 à 25 ans et ils m’ont dit “Karen, nous n’avons pas de macaroni au fromage, nous n’avons jamais manqué de cette sorte de soupe. Nous n’avons jamais vu les étalages aussi vides”. Karen McDade, banque alimentaire Saint-Thomas Elgin

Mme McDade affirme que son organisation aide environ 750 personnes chaque mois, mais que la demande augmente en raison du nombre croissant de gens qui déménagent dans la région sans avoir un emploi qui les attend.

Si vous pouvez donner ou participer à une collecte de nourriture, c’est une aide énorme! June Muir, la présidente des banques alimentaires de Windsor-Essex

L’association des banques alimentaires de l’Ontario encourage les Ontariens à donner en grand nombre aux organismes de leur région, et ce à longueur d’année. Elle recommande aussi de militer pour qu'il y ait plus de logements sociaux et pour la hausse des prestations d’aide sociale pour aider les résidents qui sont le plus dans le besoin.