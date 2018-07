Un texte de Jean-François Deschênes

Les deux groupes suivront la partie théorique ensemble grâce à la visioconférence.

Cette nouvelle façon d’offrir le programme permet de combler la pénurie de main-d’œuvre dans ce domaine et de sauver la formation qui était menacée en raison du manque d’élèves, selon le directeur du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marées, Alexandre Marion. On a dû fermer, faute d’inscriptions, la cohorte de Matane et l’an passé, on commençait à perdre de recrutement du côté d’Amqui aussi.

Si on laissait les choses aller, on fermait la cohorte d’Amqui. Donc, on n’aurait personne en formation, ni dans la Matapédia, ni en Matanie, ce qui n’a pas d’allure Alexandre Marion, directeur du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marées

Une formation unique?

Ce concept serait unique, croit Alexandre Marion, qui a dit avoir été inspiré par le déplacement forcé des élèves lors de la fermeture de la polyvalente d'Amqui cette année.

Les impacts ont été tellement positifs sur les élèves, sur le personnel soignant, sur la clientèle, les patients, les bénéficiaires qu’on a approché le CISSS pour le faire de façon systématique. Alexandre Marion, directeur du Centre de formation professionnelle de la Commission scolaire des Monts-et-Marées

Le Programme d’assistance à la personne en établissement et à domicile est d’une durée de 840 heures.