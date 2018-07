L’affaire concerne Ronnie James Mickasko, un jeune âgé de 21 ans qui a volé un véhicule en juillet 2017 à Edmonton. Le voleur conduisait dangereusement, grillant les feux rouges à plus de 170 km/h jusqu’à ce qu’il soit arrêté par le déploiement d’une barre cloutée sur la route à l’extérieur de la capitale albertaine.

La vidéo prise de l’hélicoptère de la police d’Edmonton qui le suivait montre M. Mickasko sortant de son véhicule et s’allongeant sur le ventre, les bras derrière la tête. La vidéo montre également les policiers frappant le voleur. Selon son avocate Heather Steinke-Attia, son client montrait tous les signes d’une reddition. « Il n’anticipait pas quand s’allongeant, il allait recevoir un tabassage brutal à la tête et au visage », affirme-t-elle.

Lors de son arrestation, Ronnie Mickasko a souffert d’une fracture à l’os orbital droit. Il est resté neuf semaines à l’infirmerie du centre correctionnel d’Edmonton.

Accusations recommandées

Trois jours après l’incident, l’équipe d’intervention de l’Alberta en cas d’incidents graves est affectée à l’enquête. Dans une lettre adressée à M. Mickasko et obtenue par CBC, la directrice générale de l’équipe, Susan Hughson, affirme que le comportement du voleur était extrêmement dangereux, mais que son enquête a aussi établi qu’il y avait assez de motifs raisonnables pour croire qu’une faute avait été commise par les policiers. La force déployée par ceux-ci était « excessive et pouvait justifier une poursuite criminelle ». Mme Hughson a donc recommandé que des accusations criminelles soient portées contre un agent de la GRC et deux policiers d’Edmonton.

L'avocate de Ronnie Mickasko, Heather Steinke-Attia. Photo : Radio-Canada/Trevor Wilson

Un procureur de la Couronne de Calgary a cependant déterminé que les chances de condamnation étaient faibles. Dans un courriel à CBC, le chef de la Couronne de l’Alberta, Eric Tolppanen, a expliqué que les forces de l’ordre s’inquiétaient pendant la course poursuite et l’arrestation du suspect de la présence d’armes à feu. Deux armes et 200 munitions ont été trouvées dans son camion. M. Tolppanen a affirmé que les agents ne pouvaient pas savoir que le suspect se rendait.

Multiples plaintes déposées

L’avocate de M. Mickasko appelle cette décision « indéfendable ». « Mon inquiétude qui devrait être partagée par le public est que nous avons des policiers qui se pensent au-dessus de la loi », soutient Mme Steinke-Attia.

Selon la GRC, un de ses membres est suspendu depuis l’incident et une enquête interne a été lancée. Les agents de la police d’Edmonton sont encore tous en service, mais là aussi une enquête interne est en cours.

L’avocate de M. Mickasko a déposé des plaintes formelles au chef de la police Rod Knecht et à la Commission civile d'examen et de traitement des plaintes relatives à la Gendarmerie royale du Canada.

D'après les informations de Janice Johnston