Au début du mois de juin dernier, l'entreprise a effectué des tests de détection de gaz et aucune anomalie n'a été constatée.

Les conduites de l'entreprise ont connu 10 bris l'hiver dernier, en raison de la météo et du mouvement du sol.

De plus, le temps froid avait causé une pression importante sur les infrastructures, explique le porte-parole d'Énergir, Simon Poitras.

« La cause la plus plausible au moment où l'on se parle, c'est effectivement les impacts des mouvements de sols liés au gel et au dégel. Alors ce qu'on pense, c'est que les mouvements de sols auraient pu causer des pressions sur le matériel et causer des bris », confirme Simon Poitras.

La situation de l'hiver dernier était du jamais vu, selon le porte-parole de l'entreprise.

Au cours des prochains mois, Énergir analysera le nouveau matériel afin d'évaluer si une opération de prévention est nécessaire en vue de l'hiver prochain.