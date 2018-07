Un texte de Jérôme Lévesque-Boucher

Selon le représentant syndical des employés, Gilles Prud'homme, les discussions sont au point mort. Pourtant, en avril dernier, les deux parties en étaient parvenues à une entente de principe. On tente de comprendre ce qui s'est produit. L'entente ne tient plus. On vient de solliciter le conciliateur de nouveau pour relancer les discussions rapidement , affirme M. Prud'homme.

Ce dernier affirme que les négociations achoppent sur deux points précis. C'est sur le protocole de retour au travail, et sur la grille salariale proposée par l'employeur qu'on ne s'entend pas. M. [Patrick] Bérubé nous demande une baisse de salaire de 4 % et une baisse du fonds de pension de 5,5 % . Gilles Prud'homme affirme que c'est sur ce dernier point en particulier que les discussions accrochent. Parce que pour le protocole de retour au travail, selon moi, c'est une formalité.

On croyait que la grille salariale que nous avions proposée à l'employeur avait été acceptée en conciliation. L'employeur ne voit pas les choses de la même façon. On en est rendus là. Gilles Prud'homme, représentant syndical des employés de garage de Bérubé GM

Le conseiller syndical des employés de garage de la concession Bérubé GM, Gilles Prud'homme (au centre). Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Le plus long conflit de travail

M. Prud'homme rappelle que le salaire des dix employés en lock-out est assuré par le syndicat. Il souligne que ce lock-out est le plus long conflit de travail actif au Québec. Malgré tout, le représentant syndical affirme que les employés touchés gardent le moral.

Ils sont plutôt déçus par l'entreprise. Pour nous, c'est un lock-out qui était inutile, pour une simple question de piastres et de cents. Gilles Prud'homme, représentant syndical des employés de garage de Bérubé GM

Sans vouloir mettre d'huile sur le feu, Gilles Prud'homme affirme que l'employeur se montre plutôt réticent lors des périodes de négociation. Je trouve que c'est un manque de respect pour les salariés et pour la clientèle. Si je faisais entretenir mon véhicule ici, j'aimerais bien avoir du service provenant de gens qualifiés, ce qui n'est pas le cas présentement.

Les 10 employés en lock-out ont installé ce panneau comparant la longévité du conflit travail de Bérubé GM comparativement à celui qui a touché les concessions automobiles du Saguenay, entre 2013 et 2016. Photo : Radio-Canada/Jérôme Lévesque-Boucher

Réaction de la partie patronale

De son côté, le propriétaire de Bérubé GM, Patrick Bérubé, affirme que depuis le début du lock-out le 8 juillet 2016, son but était de trouver un terrain d'entente pour rejoindre la masse salariale des autres concessions de Rivière-du-Loup. C'est-à-dire en réduisant les salaires et le fonds de pension qui est le double des autres concessions , explique-t-il par voie de communiqué. À ce titre, Patrick Bérubé soutient qu'une entente avait été acceptée par la partie syndicale le 23 novembre 2017.

Patrick Bérubé souligne par ailleurs qu'en ce qui concerne le protocole de retour au travail, celui-ci a bel et bien fait l'objet d'une entente le 18 avril dernier. Mais par la suite, [le protocole] fut modifié par le syndicat. Ainsi que la convention collective que le conciliateur du moment peut confirmer.

Alors, quoi penser de la bonne foi du syndicat pour régler ce dossier? Patrick Bérubé, propriétaire de la concession Bérubé GM