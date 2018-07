Un texte de Carl Sincennes

Mercredi matin, la majorité des détails logistiques étaient réglés et une partie de l'équipe était déjà en route, tout comme certains artistes, vers le site du festival.

Les festivités, on est prêts. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'installation des tentes, des abris, du chapiteau qui se fait mercredi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Marie-France Kenny, coordonnatrice, festival Fête fransaskoise

Par ailleurs, des billets sont toujours disponibles pour l'événement qui peut accueillir jusqu'à 1000 festivaliers. Marie-France Kenny s'attend à recevoir plus de 500 personnes.

La coordonnatrice du festival invite les gens à réserver leur espace de camping dès maintenant, pendant qu'il en reste, afin d'éviter de devoir le réserver auprès du parc provincial. Les autres espaces sont plus coûteux et plus loin des festivités.

Plusieurs styles de musique vont se côtoyer, dont la musique populaire, traditionnelle, le jazz et le rap.

En plus de la portion spectacle, plusieurs autres activités sont au menu dont des ateliers de percussions, des batailles d'eau, des arts martiaux et de la danse.