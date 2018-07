Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick : « On est sur la bonne voie »

Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« C'est important de se tenir debout pour les langues officielles », déclare Brian Gallant.

Ça ajoute beaucoup à notre économie d'être bilingue. Brian Gallant, premier ministre et chef du Parti libéral du Nouveau-Brunswick

Le premier ministre dit que son gouvernement va tout faire pour améliorer l'application de la Loi sur les langues officielles s'il est réélu.

Il ajoute que le rapport publié par le Commissariat aux langues officielles du Nouveau-Brunswick chaque année est très important et qu'il indique les changements à apporter pour s'améliorer.

« Il faut jouer un rôle de leader là-dedans et d'autres institutions peuvent le faire aussi », déclare le premier ministre, en faisant notamment référence à l'Association des infirmières et infirmiers du Nouveau-Brunswick sur la question des examens d'accès à la profession.

« Il faut assurer la vitalité des Acadiens et des Brayons. Je sais qu'il y a encore du travail à faire, mais on a vu des gains réels », dit-il.

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick : enseigner le français différemment

Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« Servir les gens dans les deux langues officielles, c’est le but depuis toujours et je ne comprends pas qu’on en débatte encore », déplore Blaine Higgs.

« Je suis déçu que ça ne soit pas encore chose faite », ajoute-t-il.

Pour régler le problème, il faudrait se tourner du côté de l'éducation, estime-t-il : « Ce n'est peut-être pas normal que seulement 10 % à 15 % de nos étudiants qui reçoivent un diplôme soient bilingues alors que ça fait 50 ans que la province est bilingue. »

Il aimerait que le français soit enseigné différemment dans les écoles anglophones. « En ce moment, on l'enseigne de façon très rigide et ce n'est vraiment pas attrayant pour les jeunes. »

Blaine Higgs souhaite développer un modèle d'apprentissage des langues officielles qui permettra aux jeunes francophones et anglophones d'échanger entre eux, et ce, dans un climat ludique et motivant.

Il faut qu'il y ait un attrait, que ce soit agréable. Notre province en bénéficierait grandement. Blaine Higgs, chef du Parti progressiste-conservateur du Nouveau-Brunswick

Jennifer Mckenzie, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick : des services dans les deux langues

Jennifer Mckenzie, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

La chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick estime qu'il y a plusieurs façons d'encourager l'apprentissage des langues officielles.

Elle aimerait que les services gouvernementaux, notamment les soins de santé, soient toujours offerts dans les deux langues officielles.

C'est très, très important. Jennifer Mckenzie, chef du Nouveau Parti démocratique du Nouveau-Brunswick

« C’est important que ces services soient [offerts] partout et c’est quelque chose que nous voudrions implanter », affirme Jennifer Mckenzie.

Kris Austin, chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick : une approche démographique

Kris Austin, chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« Nous avons toujours appuyé le fait de recevoir les services dans les deux langues officielles », dit pour sa part Kris Austin.

Le parti qu'il chapeaute aimerait voir une approche démographiphe à ce problème : « Il y a des endroits où il y a plus de francophones et nous aimerions qu'ils aient tous les services dont ils ont besoin en français. »

« Dans d’autres endroits où il y a plus d’anglophones, on pourrait avoir recours à des traducteurs ou bien s’assurer d’avoir toujours quelqu’un en poste qui parle français », ajoute-t-il.

Il se dit toutefois d'accord avec le fait qu'il devrait y avoir un pourcentage plus élevé d'employés bilingues dans le secteur public.

« On aimerait que les choses soient plus balancées en fait, autant du côté anglophone que francophone », indique le chef de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick.

On pense vraiment qu’on peut y arriver. Kris Austin, chef de l’Alliance des gens du Nouveau-Brunswick

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick : parler davantage de l'importance du bilinguisme

David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

« Selon moi, c'est une question de leadership, les langues officielles. Il faut parler davantage de l'importance de notre système bilingue », dit d'emblée David Coon.

Il faut en être fier! David Coon, chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick

Il faut, ajoute-t-il, défendre les droits des communautés linguistiques.

« Pour le moment, le premier ministre Gallant est silencieux sur cette question », indique-t-il.

Il aimerait voir une discussion sur l'avenir du bilinguisme dans le secteur public.