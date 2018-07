Le monument de granit, oeuvre de l’artiste Marc Graff, représente un marin tenant le gouvernail. La sculpture fait plus de 3 mètres 60 de hauteur.

Le monument pour les noyés est une oeuvre de l'artiste Marc Graff qui peut être admirée à Cap Sainte-Marie. Photo : Marc Graff

« C’est la Société acadienne de Clare qui a commencé le projet, et la municipalité est devenue partenaire », explique Larry Peach, gérant du tourisme à la Municipalité de Clare.

Le sculpteur Marc Graff au travail. Photo : Photo fournie par Marc Graff

La sculpture, intitulée Coming Home, est dédiée aux personnes qui ont perdu la vie en mer depuis la fondation de Clare. « Ça prend quelques années pour faire toute la recherche pour les personnes qui [se] sont noyées », explique M. Peach, qui souligne que la municipalité a déniché des partenaires pour financer le projet de près 40 000 $.

La municipalité a pris possession dans les dernières années du phare qui donne son nom au parc et a entrepris des travaux notables de mise en valeur du site. Le phare lui-même a été rénové. On a ajouté des lunettes d’observation pour admirer la vue panoramique qu’offre l’endroit, ainsi que des panneaux d’interprétation, des bancs et des tables à pique-nique pour les visiteurs.

« Avec le monument, avec tous les changements, on a développé un vrai attrait, une vraie destination touristique qui ajoute à notre groupe de sites touristiques dans la région de la plage de Mavilette et au Cap [Sainte-Marie] », croit Larry Peach.

Le public est invité à l’ouverture officielle du Parc du Phare et au dévoilement du monument pour les noyés le jeudi 5 juillet à compter de 18 h.

Avec les informations de Nathalie Geddry