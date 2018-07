Un texte de Tanya Neveu

La marina Tête-du-Lac de Notre-Dame-du-Nord a été inaugurée le 24 juin dernier et compte un dépanneur, de l'essence et un bloc sanitaire.

Des bornes illuminées ont auss été installées pour augmenter la sécurité près de la marina.

La Marina Tête-du-lac de Notre-Dame-du-Nord a fait peau neuve. Photo : Radio-Canada/Tanya Neveu

Les travaux ont été réalisés grâce à une subvention de près de 200 000 $ du gouvernement du Canada.

La secrétaire-trésorière du Club nautique Témis, France Gignac, souligne que le groupe de bénévoles qui a mis de nombreuses heures dans la réalisation de ce projet.

« On est la porte d'entrée pour le lac Témiscamingue à Notre-Dame-du-Nord, donc on voulait que les gens aient l'opportunité de se stationner ici et profiter de notre beau village. On avait beaucoup de demandes des gens de l'extérieur du Témiscamingue [pour des quais]. Des gens de Rouyn-Noranda, par exemple, qui demandaient un emplacement, c'est plus proche pour eux. Tout le monde aime notre beau lac, qui est beaucoup à découvrir », fait-elle valoir.

En 2019, le Club nautique Témiscamingue souhaite effectuer de l'enrochement aux abords de la marina.