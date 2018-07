Le député de Lambton-Kent-Middlesex a notamment indiqué que le nouveau gouvernement agirait rapidement dans le dossier de la mise en place de la barrière de sécurité sur la portion de l'autoroute 401 qui porte le triste nom de Carnage Alley, dans le Sud-Ouest de la province.

C’est certainement une priorité. Nous avons pris des engagements pendant la campagne, en particulier en ce qui concerne ce projet , a-t-il précisé, ajoutant qu'avant d'aller de l'avant le gouvernement fournirait un plan d’infrastructures à long terme pour tous les projets à l’échelle de la province.

J’ai toujours dit que c’était un projet passionnant , a-t-il déclaré. Le nouveau ministre est également resté avare de détails sur les intentions du gouvernement sur la question de train à grande vitesse dans le couloir Toronto-Windsor.