Selon Affaires mondiales Canada, les incidents se seraient produits les 24 et 25 juin à proximité de l’île Machias Seal et de la roche North, dans le golfe du Maine.

Les pêcheurs qui auraient été approchés et questionnés par les douaniers américains sont membres de l’Association des pêcheurs de Grand Manan.

Laurence Cook, le directeur de l’Association, a écrit sur Facebook que les agents américains impliqués dans l’incident « cherchaient des immigrants non autorisés ».

M. Cook a refusé une demande d’entrevue.

Affaires mondiales Canada réagit

« La souveraineté du Canada sur l’île Machias Seal et les eaux avoisinantes est de longue date et a de solides assises dans la loi internationale », a indiqué Elizabeth Reid, une porte-parole d’Affaires mondiales Canada, l’agence gouvernementale qui gère les relations diplomatiques et consulaires.

« D’ici à ce que la question de la frontière soit résolue, nous continuerons de prendre des mesures concrètes avec les États-Unis pour nous assurer que la zone est bien administrée », dit la porte-parole.

« Le Canada et les États-Unis ont une longue tradition de coopération qui garantit que la pêche dans cette région est bien administrée et sécuritaire pour les deux pays », ajoute-t-elle.

Un incident rare entre le Canada et les États-Unis

Robert Huebert, un professeur adjoint de science politique à l’Université de Calgary, estime que la situation est troublante dans le contexte de la politique de « tolérance zéro » décrétée par l’administration du président américain, Donald Trump, à la frontière entre les États-Unis et le Mexique.

« À ma connaissance, nous n’avons pas eu de problèmes depuis longtemps. C’est donc surprenant et, je crois, quelque peu préoccupant », dit M. Huebert, qui redoute des tensions « croissantes » à la frontière.