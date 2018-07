L’entraîneur de Cyclisme Manitoba, Jayson Gillespie, accompagnait des jeunes qui participaient à une série de courses au Wisconsin en juin. En roulant avec ses athlètes, il a fait une chute et s’est fracturé le bassin et le coude.

Après un bref séjour à l’hôpital, on lui a dit qu’il devait revenir au Canada le plus vite possible. Il a donc décidé d’accompagner trois athlètes qui rentraient le 25 juin.

« C’est la meilleure décision que j’ai prise dans toute cette affaire, dit-il. Je me suis vraiment retrouvé à dépendre de ces trois jeunes. »

Dans l’impossibilité de mettre de la pression sur son bassin, il devait se déplacer en fauteuil roulant. Il a appelé Air Canada pour les mettre au courant de la situation.

Tout s’est bien passé à l’aéroport de Milwaukee. Mais comme l’avion était trop petit pour le fauteuil roulant, il s’est muni de béquilles pour l'embarquement.

Le fiasco a vraiment commencé quand nous sommes arrivés à Toronto. Jayson Gillespie, entraîneur de Cyclisme Manitoba

À l’Aéroport international Pearson de Toronto, les passagers ont débarqué directement sur le tarmac, empruntant les escaliers de l'avion plutôt qu'une passerelle couverte.

Ces escaliers étant trop étroits pour ses béquilles, Jayson Gillespie a dû s'agripper à la rambarde, ce qui a mis de la pression sur les os fracturés de son coude droit.

Les trois athlètes et leur entraîneur ont manqué leur correspondance pour Winnipeg. Air Canada leur a fourni des bons pour une nuit d’hôtel. Cependant, la navette qui devait les amener à l'établissement n’était pas munie d’un accès pour fauteuils roulants.

Les cyclistes ont alors commandé une limousine avec le dispositif nécessaire. Mais au moment où ils chargeaient le fauteuil roulant dans le véhicule, un agent de sécurité de l’aéroport leur a dit qu’ils ne pouvaient pas l'embarquer.

À l’hôtel, l’unique fauteuil roulant était introuvable.

« Je suis enfin arrivé à l’hôtel, mais je ne pouvais pas sortir de la limousine puisque je ne pouvais pas marcher. Et le conducteur se fâchait contre moi parce que je l’empêchais de prendre de nouveaux passagers », raconte M. Gillespie, qui est finalement entré dans l'hôtel assis sur une chaise de bureau à roulettes.

Une leçon sur l'accessibilité

Jayson Gillespie se remettra de ses blessures, mais il dit que cette expérience lui a permis d’imaginer la vie d’une personne avec un handicap permanent.

« Pour moi, j’espère attirer l’attention sur le comportement de ces compagnies et leur manque de respect pour les personnes handicapées », lance l’entraîneur de cyclisme.

Il a porté plainte auprès d’Air Canada et de l'Office des transports du Canada.

Un porte-parole d’Air Canada indique être au courant de la plainte de M. Gillespie.

« Notre but est de venir en aide aux voyageurs avec des besoins spéciaux et de rendre leur expérience aussi simple et confortable que possible », dit-il en ajoutant que le transporteur aérien était en dialogue avec le requérant.

Pour sa part, l’autorité aéroportuaire du Grand Toronto indique que l’aide à la mobilité est du ressort de transporteurs aériens.