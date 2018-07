Un texte de Catherine Poisson

Des bouteilles d'eau et des plateaux de nourriture avaient été déposés sur une table ; ils sont restés pratiquement intouchés.

Seulement deux femmes et un membre du conseil de bande se sont présentés à la séance d'information de la Commission Viens à Gesgapegiag, mardi soir.

Ça arrive, des fois c'est plein et des fois on n'a personne. Dans ces cas-là, on a souvent des appels dans les jours suivants de gens qui veulent nous parler, mais en privé , a expliqué l'agente de soutien et mieux-être, Christine Desrochers.

Mais il serait faux de dire qu'il n'y avait personne à Gesgapegiag. À elles seules, Bonnie Jerome et Marina Gedeon avaient la force d'une armée.

Abandonnée sur la 132

L'histoire de Marina donne froid dans le dos. Elle raconte avoir été droguée, battue et abusée une trentaine de fois, notamment par un ambulancier et un policier.

Après trente fois, j'ai arrêté de compter... soupire-t-elle.

Un épisode qui la hante encore est la fois où elle dit avoir été abusée et battue, puis laissée pour morte sur le bord de la route 132. Les détails sont flous ; le traumatisme a été tel qu'elle a perdu la mémoire à la suite de l'incident. C'est le couple qui l'a trouvée sur la route qui l'a aidée à se souvenir.

J'ai perdu deux semaines de vie, c'est grave. J'ai senti que c'était de ma faute et je me suis blâmée, mais comment aurais-je pu savoir? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de signe pour moi? demande-t-elle.

Elle a raconté son histoire à l'agent aux enquêtes présent mardi soir. Maintenant, elle espère que son dossier sera sélectionné pour qu'elle puisse témoigner en audience. Pour elle, mais surtout pour toutes les autres femmes qui vivent la même chose qu'elle et qui n'ont pas toujours la force de survivre.

Je veux dire à toutes les femmes que rien n'est impossible, parce que c'est un miracle que je sois encore ici. Marina Gedeon, membre de la communauté de Gesgapegiag

Beaucoup de femmes ne parleront pas, mais si je peux en sauver une, c'est sauver des centaines de femmes affirme-t-elle.

Marina Gedeon espère pouvoir témoigner devant la Commission Viens. Photo : Radio-Canada/Catherine Poisson

Comme Marina, Bonnie Jerome dit elle aussi avoir vécu des abus de la part de policiers.

Elle raconte notamment qu'un homme a été incarcéré après un incident violent. Il a depuis été libéré sous conditions, qu'il ne respecte pas, selon Bonnie.

Les policiers savent qu'il ne respecte pas ses conditions, mais ils ne font rien déplore-t-elle.

Elle affirme avoir déjà porté plainte, sans résultat. Elle espère que la commission, elle, pourra changer les choses.

Personne ici ne se sent en sécurité. Bonnie Jerome, membre de la communauté de Gesgapegiag

Il est parfois difficile de faire appliquer les lois dans un contexte où tout le monde se connaît, avance-t-elle en balayant la grande salle, pratiquement vide, du regard. J'espérais vraiment que plus de gens se présentent.

Des appels surviendront-ils dans les prochains jours? Au moins une autre femme a déjà exprimé son désir de témoigner, et le conseil de bande de Gesgapegiag a également rencontré l'équipe de la commission mardi après-midi.

Les témoignages recueillis lors de ces rencontres doivent toutefois être approuvés avant d'être présentés en audience ; les allégations faites n'ont pas été prouvées devant une Cour de justice ou devant la Commission d'enquête.

Une autre séance d'information est prévue jeudi dans la communauté de Listuguj.