Un texte de Thomas Deshaies

Celle-ci se trouvait dans un abri sommaire, situé sur le balcon de la résidence et serait tombée au sol. C'est l'hypothèse qui a été retenue par le chef aux opérations du Service de sécurité incendie de Val-d'Or, Éric Hébert.

« Cette chandelle oubliée est tombée sur le patio en bois, et avec le vent, la propagation s'est faite vers la résidence. Il faut mentionner aussi que la porte extérieure était ouverte, donc cela a donné une entrée pour que l'incendie entre à l'intérieur de la résidence », explique-t-il.

Les occupants de la résidence n'ont pas été blessés, précise M. Hébert. Étant donné l'ampleur du brasier, les citoyens de la maison voisine ont aussi été évacués.

À l'arrivée des pompiers, les flammes étaient bien visibles, comme le rapporte le directeur du Service de sécurité incendie, Jean-Pierre Tenhave.