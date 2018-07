Le 8 juin 2015, les agents se sont rendus à la résidence de l'homme de 42 ans. Ils avaient en main un mandat d’arrêt contre Normand Raddatz qui était soupçonné de harcèlement criminel. Il était recherché pour avoir harcelé une famille juive.

Le suspect a d’abord refusé de laisser entrer les policiers. « L’homme semblait sobre et calme quoique non coopératif », note le rapport. Puis quand les policiers ont tenté d’enfoncer la porte, il a ouvert le feu, tuant l’agent Dan Woodall et blessant un deuxième policier. Norman Raddatz avait par la suite mis le feu à sa maison avant de s’enlever la vie. C’était la première fois en 25 ans qu’un policier d’Edmonton perdait la vie dans l’exercice de ses fonctions.

« Ils n’ont rien fait qui dépasse leur autorité ou qui était déraisonnable », note la directrice de l’équipe d’intervention, Susan Hughson.

« Des mandats d’arrêt du même type sont exécutés chaque jour partout à travers le pays et ça ne se termine pas ainsi », ajoute-t-elle.

Ce drame illustre plutôt selon elle les risques auxquels font face chaque jour les policiers.

Norman Raddatz avait mis le feu à sa maison avant de s’enlever la vie. Photo : CBC/Lydia Neufeld

Crime haineux

En 2015, Norman Raddatz avait publié plusieurs messages haineux et antisémites en ligne. Certains de ces messages visaient une famille juive qui habitait à côté de chez lui. Selon les policiers, cela était suffisant pour l’arrêter.

Pas d’antécédents violents

Sept armes à feu ont été retrouvées dans les décombres de la maison. Les policiers étaient au courant que Norman Raddatz possédait des armes à feu, mais rien n’indiquait qu’il les avaient utilisées de façon inappropriée par le passé. Une bombe artisanale non explosée a également été retrouvée sur les lieux du drame.

« La conduite de M. Raddatz était si disproportionnée qu’il est difficile de voir ce qu’ils auraient pu faire autrement », explique Susan Hughson.

La veuve et les deux fils de l’agent Dan Woodall sont rentrés en Angleterre depuis l'incident, pays qu’ils avaient quitté pour venir s’installer à Edmonton. Claire Woodall affirmait dans une entrevue qu’elle ne s’attendait pas que le rapport de l’équipe d’intervention lui apporte un grand soulagement.