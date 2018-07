Un texte de Patrick Bergeron avec la collaboration de Julie Tremblay

Selon un porte-parole de Bombardier, il s'agit de travaux de « maintenance préventive ». Chaque tramway devrait passer 12 semaines à l'usine kamouraskoise.

Le président du syndicat des employés de Bombardier, Mario Guignard, affirme que les soudures à refaire n'avaient pas été réalisées à La Pocatière. Ces problèmes sont apparemment liés à des éléments structuraux en provenance du Mexique et situés au plancher des wagons.

Même si Bombardier affirme que ce contrat demandera de 25 à 35 employés de plus par jour, Mario Guignard affirme que des négociations doivent avoir lieu au cours des prochains jours à cet effet.

Il confirme cependant que cela permettra de réduire le nombre de mises à pied prévues au terme du contrat des wagons de métro AZUR, à la fin de 2018.

De passage à Rimouski mercredi, le ministre responsable du Bas-Saint-Laurent, Jean D'Amour, a affirmé que c'est une bonne nouvelle pour les travailleurs de La Pocatière.