Le 5 juillet 1978, le congrès mondial des Témoins de Jéhovah s’ouvre à Montréal. Des fidèles de 37 pays s’y déplacent. Ils sont venus écouter la bonne nouvelle et se retrouver en communauté, comme ils le font chaque année.

Il ne s’agit pas de leur premier rassemblement en sol canadien. Cinq ans auparavant, un congrès similaire s’était tenu à Vancouver et avait accueilli près de 60 000 disciples.

Pendant cinq jours, les témoins assistent à des prières, à des chants et à des mises en scène théâtrales de la Bible. Plus de 30 heures de discours sont également livrées sur le mode de fonctionnement du groupe religieux. Toutes les oraisons sont traduites en sept langues.

Le point culminant du rassemblement est toutefois le baptême dans la piscine du Bassin olympique. Avec une immersion totale sous l’eau, le mouvement accueille ses nouveaux membres.

Le journaliste Gilles Sirois revisite les grands moments de cette rencontre et brosse un portrait du mouvement religieux à l’émission Hebdo Dimanche du 16 juillet 1978.

En 1978, près de 2,5 millions de Témoins de Jéhovah sont recensés dans le monde. De ce nombre, on en dénombre 8000 au Québec.

Comme le journaliste Gilles Sirois l'explique brièvement, les adeptes de cette doctrine religieuse ne fument pas et boivent avec modération. Ils croient à une fin du monde imminente et ont donc comme mission de prêcher la bonne nouvelle en vue de convertir la population.

Les Témoins de Jéhovah n’ont pas toujours été accueillis avec tolérance dans la société québécoise. Par le passé, le groupe religieux a fait face à une répression rigoureuse de l’Église catholique et de l’État.