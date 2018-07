La Sûreté du Québec a confirmé mercredi que le jeune homme de 26 ans a été retrouvé en bonne santé.

Alexandre Massé-Therrien, 35 ans, n'a toujours pas été retrouvé. Il a été vu pour la dernière fois alors qu'il quittait sa résidence de la rue Lafontaine, le 24 juin dernier.

Alexandre Massé-Therrien Photo : Courtoisie

La Sûreté du Québec croit qu'il pourrait maintenant être dans la région d'Ottawa ou dans l'Ouest canadien.

Alexandre Massé Therrien mesure 1 mètre 70 et pèse 65 kilos. Il a les cheveux noirs et gris et les yeux pers.

Les proches du Drummondvillois porté disparu ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.