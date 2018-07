Un texte de Jean-François Deschênes

L'équipe de l'UQAR a trouvé de nombreux artéfacts durant la semaine passée à l’endroit que les gens de la Vallée de la Matapédia nomment : le site de la grippe espagnole.

Les chercheurs tentent maintenant de déterminer quels sont les objets qui appartiennent à l'époque où 9 bûcherons auraient été emportés par le virus mortel et ceux déposés après.

L'objectif était de déterminer le potentiel archéologique de l'endroit , comme l'explique la professeure en géographie de l’UQAR, Manon Savard. Malheureusement, la partie au centre a été très remaniée, donc au niveau du potentiel archéologique, c'est moins intéressant, mais autour, le long de la rivière, là, il y a un potentiel intéressant.

Le site a été longtemps enveloppé d'une aura de mystère.

Un homme y aurait habité durant un certain temps après l’épisode de la grippe.

Mais c’est lorsque les premiers éléments de commémorations ont été installés, dans les années 1970, que le site a commencé à être davantage fréquenté par les gens de la région.

Cette évolution du site intéresse grandement le professeur d’histoire et d’archéologie de l’UQAR Nicolas Baudry.