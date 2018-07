Le conseil municipal a adopté, mardi soir, un programme triennal d'immobilisations (PTI) de 75 millions de dollars pour les années de 2019 à 2021.

Ce budget dépassait les 100 millions de dollars lors des quatre exercices précédents. Le maire Marc Parent explique cette réduction par la fin prochaine de la construction du complexe glaces-piscines.

Le complexe sportif est venu gonfler [le budget] artificiellement de par l'ampleur [du projet]. C'est 40 millions de dollars au PTI, donc il est certain qu'on ne peut tout simplement pas maintenir ce rythme-là. Marc Parent, maire de Rimouski

Le conseil municipal a adopté son PTI plus tôt cette année afin d'avoir une plus grande latitude dans sa planification budgétaire. Ce plan est normalement présenté en même temps que le budget en décembre.

Autrement, le dépôt de ce Programme triennal d'immobilisation confirme que ce n'est pas avant 2020 que se réaliseront les prochains projets en vertu du budget participatif.

Ce budget comprend une enveloppe de 200 000 $ dépensée pour la réalisation d'un projet soumis par des citoyens. Le maire Parent assure que le conseil croit toujours à ce concept de budget participatif, mais que la formule s'échelonnera dorénavant sur deux ans.