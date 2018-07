Al White s’est exprimé publiquement à ce sujet en mai dernier. Il a décrit la scène à laquelle il a assisté, un matin avant l’aube, en 1985.

On lui avait demandé d’escorter un camion transportant des barils vers un lieu isolé de la base. Une tache orange sur les barils indiquait qu’ils transportaient le défoliant, selon lui. Ils ont été enfouis en silence, peu de personnes ont été témoins de la scène.

Le défoliant a été épandu à titre expérimental par l’armée américaine à deux occasions, à la fin des années 1960, à la base de Gagetown.

Or, la Défense nationale n’a déterminé jusqu’ici à la base que quatre lieux d'enfouissement de produits dangereux, dont des résidus d'amiante.

Le site dont parle Al White n’en fait pas partie.

Pour en avoir le coeur net, des scientifiques et des ingénieurs en environnement de la Défense nationale ont accompagné Al White, la semaine dernière, au site dont il a parlé publiquement.

Un lieu établi avec précision

Même s’il est écoulé plus de 30 ans depuis l’événement qu’il a décrit, il les a menés sans hésitation vers le lieu d’enfouissement, ce qui a impressionné l’une de ses accompagnatrices, Pam Cushing, de la Direction des sites contaminés à la Défense nationale.

Il a été très précis , a-t-elle déclaré, en examinant l’endroit.

Un collègue, Saleem Sattar, a remarqué que le couvert végétal sur le site n’était pas uniforme. On peut voir qu’il y a des arbres plus grands de ce côté et plus petits de ce côté-ci, a-t-il dit. Il est évident qu’il y a eu de l’activité… Nous allons y voir.

Les accompagnateurs d'Al White ont été impressionnés par la précision de ses indications. Photo : CBC/Murray Brewster

Une enquête plus approfondie

La Défense nationale va maintenant utiliser des appareils spécialisés pour tenter de détecter des anomalies magnétiques sous terre. Si ces appareils détectent la présence de métal, on creusera pour pousser l’enquête plus loin.

Le ministère a toujours déclaré que tous les résidus d’agent orange ou les stocks non utilisés lors des tests avaient été rapportés aux États-Unis.

Mais Al White est formel : un supérieur lui avait confirmé que les barils qu’il a vus contenaient de l’agent orange.

S’il s’est confié plus de 30 ans après les faits, c’est que trois de ses amis ont succombé, récemment, à des cancers causés, selon lui, par le défoliant.

Une reconnaissance

Ottawa a reconnu en 2007 que l’épandage d’agent orange était responsable des maladies - dont divers types de cancer - qui s’étaient déclarées chez d’anciens militaires de la base de Gagetown. Le gouvernement fédéral a versé près de 100 millions de dollars aux victimes.

Des résidents locaux font pression sur les autorités pour qu’elles reconnaissent que le programme d’épandage a également causé des maladies graves chez des civils vivant près de la base.

Carol Brown-Parker, de l’Association de l’agent orange du Canada, espère que l’intervention d’Al White leur donnera des munitions et amènera le gouvernement à reconnaître sa responsabilité.

J’aimerais des excuses du premier ministre, dit-elle. Ce n’est pas sa faute, mais tous les premiers ministres avant lui savaient. Le gouvernement savait ce qu’il faisait. Il savait que des produits chimiques dangereux étaient pulvérisés!

D'après des informations de Murray Brewster, CBC