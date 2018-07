Ainsi, l’ensemble des succursales des bibliothèques municipales demeureront ouvertes jusqu’à 17 h mercredi soir et même 21 h pour certaines succursales.

Les centres communautaires des secteurs Garson, Copper Cliff, Dowling, Hanmer et Lively ouvriront aussi leurs portes entre 10 h et 18 h aujourd’hui et demain.

La ville du Grand Sudbury dispose d’environ une douzaine d’aires de jets d’eau comme celui-ci qui font la joie des petits et des grands lors de journées chaudes comme celles d’aujourd’hui. Photo : CBC/Dale Molnar

Quant aux parcs avec jeux d’eau, ils demeureront ouverts jusqu’à 21 h.

Les autorités en santé publique recommandent de bien s’hydrater, de protéger les personnes frêles, les jeunes enfants et les animaux de compagnie contre la chaleur.