La Dre Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste au Nouveau-Brunswick, offre les conseils suivants:

Boire beaucoup d’eau, même avant d’avoir soif, pour éviter la déshydratation;

Passer quelques heures par jour dans un endroit frais, avec climatisation, par exemple au centre commercial ou au cinéma;

Prendre des douches ou s’asperger d’eau fraîche;

Ne pas rester au soleil toute la journée, se mettre plutôt à l’ombre.

Les gens qui travaillent à l’extérieur doivent faire particulièrement attention, ajoute la Dre Pâquet.

Il faut s’assurer de boire, de passer quelques moments au frais, de ne pas faire de l’activité physique trop intense, de porter des vêtements plus légers, amples et pâles, dans le fond, mettre les chances de notre côté. Dre Mariane Pâquet, médecin-hygiéniste

Au Nouveau-Brunswick, une alerte de chaleur élevée est en vigueur, particulièrement pour les régions de Sussex, de la vallée de Kennebecasis, du comté de Kings, de St. Stephen et du nord du comté de Charlotte.

Les gens courent un risque plus élevé que la normale de subir un coup de chaleur ou du stress lié à la chaleur. Les autorités font les recommandations suivantes:

Protégez-vous du soleil avec une ombrelle ou un chapeau à larges bords;

Ne laissez jamais des personnes ou des animaux dans un véhicule stationné;

Prenez régulièrement des nouvelles de vos voisins et membres de votre famille pour s’assurer qu’ils se portent bien;

Si vous organisez des activités sportives ou récréatives, ajoutez des pauses régulières à l’horaire pour donner l’occasion aux participants de s’hydrater et de se reposer, ou encore reportez les activités.

Les signes de coups de chaleur

Les personnes âgées, les jeunes enfants, les sans-abri, les gens isolés socialement, ou souffrant de maladies chroniques, ou prenant certains médicaments sont plus à risque que la moyenne.

Il faut être attentif aux signes de coups de chaleur : la personne ne va pas se sentir très bien, elle va ressentir de la fatigue, peut-être un étourdissement ou même une confusion et de la difficulté à respirer, explique la Dre Pâquet. Il est important aussi de prendre la température corporelle, ajoute-t-elle. Si le thermomètre oral indique 40 ou plus, il faut amener la personne dans un endroit frais et éventuellement à l’urgence.

La canicule se poursuit

Au Nouveau-Brunswick, Environnement Canada prévoit des températures d’au moins 30 degrés Celsius, mercredi et jeudi, et un indice humidex d'au moins 33 mercredi et d'au moins 36 jeudi.

En Nouvelle-Écosse, les températures maximales quotidiennes devraient varier de 29 à 32 degrés Celsius, mercredi et jeudi. L'indice humidex devrait être supérieur à 34 mercredi et supérieur à 36 jeudi.

Les animaux domestiques peuvent aussi souffrir des effets de la chaleur accablante. Photo : iStock/Chalabala

À l’Île-du-Prince-Édouard, les températures maximales quotidiennes devraient atteindre près de 29 degrés Celsius, mercredi et jeudi, et l'indice humidex devrait varier de 33 à 35.

En général dans les trois provinces, le temps devrait être plus frais près des côtes. Puis, les températures devraient revenir à la normale saisonnière pour la fin de semaine.