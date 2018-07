Un texte de Christine Bureau

Principale pierre d'achoppement pour ceux qui ont voté contre : le coût supplémentaire d'environ 5 millions de dollars de cette option par rapport à un pont traditionnel. En incluant la démolition des structures, le nouveau pont et les travaux urbains, le projet total est estimé à 36,4 millions de dollars.

Pour l'instant, le financement attaché s'élève à 30 millions de dollars. Le ministère des Transports a déjà promis une aide de 26 millions de dollars. La part de la Ville de Sherbrooke s'élève à 4 millions de dollars.

« Merci à ceux qui sont visionnaires dans ce projet parce que ça va être pour longtemps », a commenté le maire Steve Lussier avant de laisser les élus discuter.

« Je ne suis pas nécessairement visionnaire, je n’ai pas nécessairement cette faculté-là », a répondu du tac au tac le conseiller municipal Pierre Avard. « Mais pour ma part, je ne suis pas à l’aise de prendre 5 millions et plus [...] quand on connaît les besoins qu’on a. »

Pour moi, c'est davantage de la coquetterie que de l'utilité. Pierre Avard, conseiller municipal

Les conseillers municipaux Paul Gingues et Julien Lachance ont abondé dans le même sens. « Je pense que c'est important de savoir cibler, mais aussi doser nos investissements. Moi, ça m'apparaît trop », a lancé ce dernier, ajoutant qu'il s'agissait d'une dépense « somptuaire ».

Évelyne Beaudin pour sa part aurait souhaité que la population soit consultée. « Ce débat-là n'a pas eu lieu sur la place publique », a-t-elle tranché. « Moi, ce soir, je ne suis pas en mesure de décider sur les 5 millions. »

Disant agir « en bon père de famille », Pierre Tremblay a proposé de retrancher 5 millions de dollars au financement des organismes paramunicipaux de Sherbrooke - qui s'élève actuellement à 7 millions - pour financer le pont « signature ».

