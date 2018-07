Ainsi, une Soirée Longueuil se tiendra samedi, de 16 h à 23 h sur la rue Saint-Charles Ouest (entre Saint-Jacques et Saint-Jean). Le programme débutera par des performances impromptues d'artistes (à partir de 16 h 30).

À 20 h 30, place à Truck Stop : La grande traversée, un spectacle proposé par la compagnie Machine de cirque. Une remorque dépliable offre l'occasion à des acrobates de s'en donner à cœur joie.

Du côté de Montréal

Le Quartier latin reste le quartier général des festivités et la rue Saint-Denis devient une piste de cirque chaque soir de 18 h 30 à 21 h 30. Comme chaque année depuis 2010, les Jardins Gamelin sont l’hôte d’un spectacle original d’Anthony Venisse. Le concepteur des Minutes complètement cirque présente sa huitième création, Phénix (du 5 au 15 juillet), que l’on promet spectaculaire.

Une large piste ronde, comme sous un chapiteau, constitue la scène en 360 degrés, en plein cœur des Jardins Gamelin. Des dizaines d'acrobates dessinent mouvements et portés dans une succession de tableaux où le corps est roi. Danse, jonglerie et acrobaties aériennes sont les vedettes de ce spectacle.

Autres spectacles à surveiller

Backbone

Le spectacle d'ouverture du Festival est une pièce acrobatique créée par un petit groupe d'Australiens qui répondent au nom de Gravity & Other Myths. Ils avaient présenté leur spectacle A Simple Space à Montréal en 2014 et en 2015. Du 5 au 14 juillet à la TOHU.

Le spectacle Backbone de la troupe Gravity & Other Myths ouvre le Festival Montréal complètement cirque. Photo : Darcy Grant

SisterS

Les sœurs de Lhasa de Sela, Ayin et Miriam, deux artistes de cirque, ont conçu ce spectacle sur le thème de la sororité explorant la relation entre sœurs en mêlant les arts du cirque et du théâtre à la musique de leur regrettée sœur. La harpiste Sarah Pagé, qui a bien connu la chanteuse d'origine mexicaine, est également sur scène. Un des grands noms du mât chinois, William Underwood, complète la distribution. La pièce est mise en scène par Gypsy Snider, du collectif Les 7 doigts de la main, qui a grandi avec les sœurs de Sela à San Francisco. Du 8 au 21 juillet au Théâtre Outremont.

Chute!

Cette production française aborde le thème de la chute au cirque. C'est un sujet à la fois banal, puisque quotidien pour les acrobates, et tabou, dès qu'on évoque les blessures. La prémisse étant que l'artiste de cirque trop précautionneux ne pourra donner sa pleine mesure. La chute est également inévitable quand on se lance dans l'arène circassienne, considérant le degré de difficulté grandissant des acrobaties. Matthieu Gary et Sidney Pin nous proposent donc un spectacle-causerie sur le sujet en décortiquant la chute avec à la fois humour et gravité. Du 11 au 15 juillet à l'édifice Wilder – Espace orange.

Le spectacle Chute! est une production explore le thème de la chute. Photo : Vasil Tasevski

Scotch & Soda

Campé dans un univers joyeusement bordélique où swing, jazz, cirque voyou et ambiance cabaret se mêlent, Scotch & Soda, c'est une soirée musicale à l'esprit un brin bagarreur, incroyablement festif, et à l'enthousiasme décidément contagieux. Entre les cirques ambulants de l'ère de la Grande Dépression et les carnavals européens du 19e siècle, on se trouve dans un univers parallèle où le divertissement est le mot d'ordre. Du 10 au 21 juillet au Théâtre St-Denis.

L'ensemble de six musiciens rassemblés sur scène, dont certains membres ont partagé la scène avec des légendes comme Lou Reed, porte avec énergie les performances acrobatiques qui s'enchaînent à un rythme effréné.

Avec les informations de Mélanye Boissonnault