Un texte de Roxanne Simard

La nomination de M. Lemieux en a étonné plus d'un lors de la séance du conseil municipal de Saguenay, mardi. La mairesse Josée Néron avoue avoir été la première surprise lorsque le comité de sélection lui a soumis sa recommandation.

Je suis restée saisie, mais une fois la réflexion faite, je me suis dit : "c'est exactement la personne que ça nous prend". Josée Néron, mairesse de Saguenay

Denis Lemieux aura un contrat d'un an, renouvelable, et un salaire d'environ 140 000 $. La mairesse de Saguenay rencontrera M. Lemieux pour la première fois mercredi afin de lui faire signer son contrat.

Le conseiller Marc Bouchard, président de la commission des ressources humaines, précise qu'il y a eu quatre candidats en entrevue et que le choix a été unanime.

« M. Lemieux a été en affaires pendant plus de 30 ans, a opéré des entreprises de la région, a fait des acquisitions d’entreprises à l’extérieur du pays. Quand tu as administré des milliards de dollars, c’est assez impressionnant aussi. Ce dont on a besoin c’est d’un développeur, quelqu’un qui est habitué de brasser les choses », explique M. Bouchard.

« On a avec nous un excellent joueur pour pouvoir nous positionner au niveau économique. On a devant nous quelqu'un qui peut accélérer le développement économique », ajoute la mairesse.

Nouveau conseil d'administration

Le conseil municipal a aussi présenté les neuf nouveaux membres du conseil d'administration. La mairesse a précisé qu'un dixième membre sera ajouté prochainement dans le secteur de la culture.