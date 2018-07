Un texte de Jean-Philippe Martin

Cette soirée mondaine a amassé 250 000 dollars en trois ans.

Les organisateurs estiment qu’avec les revenus de l’encan qui s'est déroulé durant la soirée mardi, ils pourront ajouter plus de 100 000$ à ce montant.

« Notre première année, on avait juste au-dessus de 200 personnes. Aujourd’hui, c’est 370 personnes qui sont présentes. Le monde embarque de plus en plus. Je suis choyé. À Québec, on a du monde très généreux », a commenté le défenseur des Sharks de San Jose.

Marc-Édouard Vlasic et sa conjointe Martine Auclair. Photo : Radio-Canada/Jean-Philippe Martin

Sonia Pichette, directrice générale du Patro Laval se réjouit du succès que connaît la collecte de fonds depuis quatre ans.

M. Pichette, qui est la marraine de Martine Auclair, rappelle l’importance de cet appui financier pour le Patro, qui doit financer lui-même 75 % de son budget d’opération évalué à 1,8 million de dollars annuellement.

« Cet argent sert vraiment à rendre accessibles les activités pour les familles du quartier du quartier Saint-Sauveur que ce soit les enfants, les adolescents, mais aussi pour les aînés », explique-t-elle.

Jonathan Marchessault (Golden Knigts de Las Vegas), Patrice Bergeron (Bruins de Boston), Phillip Danault (Canadiens de Montréal) et David Savard (Blue Jackets de Columbus) font partie de la douzaine de joueurs et anciens joueurs qui ont une fois de plus accepté l’invitation.

L’ancien joueur des Nordiques, Alain Côté et l’ancien gardien de but vedette Patrick Roy, redevenu entraîneur-chef des Remparts de Québec étaient aussi sur place, où le réputé chef Jean Soulard assurait le volet gastronomique de la soirée.

La patineuse de vitesse Marianne St-Gelais, la skieuse Kim Lamarre et l’homme fort, Jean-François Caron étaient également du rendez-vous.